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六龜高133線邊坡豪雨坍塌 工人化身「蜘蛛人」崖上整修

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
為整修邊坡，工人們化身「蜘蛛人」以吊掛方式在崖上整修。記者蔡世偉／翻攝
為整修邊坡，工人們化身「蜘蛛人」以吊掛方式在崖上整修。記者蔡世偉／翻攝

今年9月高雄六龜山區連日大雨，導致高133線9K處邊坡土石崩坍阻斷交通，市府工務局道路養護工程處以掛網噴漿護坡，工人以人力攜帶器具吊掛施作，宛如「蜘蛛人」，預計今年11月底完工。

高雄市工務局為維修今年9月因大雨導致土崩阻斷的高133線9K處，找來工人以掛網噴漿方式改善坡面。工人攜帶器具吊掛施作移除草石、掛網、固定、噴漿等工項表示，宛如電影裡的蜘蛛人，是高危險、高難度的作業。

道工處表示，該處施工期間同時進行交通管制，周一至周六上午8時至12時及下午1時至5時封閉道路禁止通行，中午及夜間時段不管制。周日則停工開放通行，其餘仍按規定時間施工及管制。道路管制期間，由新發往不老溫泉區之民眾，可改道行駛台20線，由寶來方向進入。

高133線9K處邊坡日前因豪雨坍塌。記者蔡世偉／翻攝
高133線9K處邊坡日前因豪雨坍塌。記者蔡世偉／翻攝
施工期間進行交通管制，由新發往不老溫泉區之民眾，可改道行駛台20線。記者蔡世偉／翻攝
施工期間進行交通管制，由新發往不老溫泉區之民眾，可改道行駛台20線。記者蔡世偉／翻攝

工人 蜘蛛 交通管制

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