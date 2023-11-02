六龜高133線邊坡豪雨坍塌 工人化身「蜘蛛人」崖上整修

今年9月高雄六龜山區連日大雨，導致高133線9K處邊坡土石崩坍阻斷交通，市府工務局道路養護工程處以掛網噴漿護坡，工人以人力攜帶器具吊掛施作，宛如「蜘蛛人」，預計今年11月底完工。

高雄市工務局為維修今年9月因大雨導致土崩阻斷的高133線9K處，找來工人以掛網噴漿方式改善坡面。工人攜帶器具吊掛施作移除草石、掛網、固定、噴漿等工項表示，宛如電影裡的蜘蛛人，是高危險、高難度的作業。