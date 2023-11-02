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台鐵高雄機廠開發案遭批犧牲樹木 高市都發局細說分明

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市議員陳麗娜質疑台鐵高雄機廠開發案犧牲大量林木，高市都發局細說分明。記者王昭月／翻攝
高市議員陳麗娜質疑台鐵高雄機廠開發案犧牲大量林木，高市都發局細說分明。記者王昭月／翻攝

高雄市議員陳麗娜質詢指出，高市府提報台鐵高雄機廠開發計畫，9公頃林地僅留2公頃，地方對此不滿，高雄市政府都發局表示，此案歷時十餘年，近2年經市多次座談說明會，已參考當地民眾需求，將樹木保留或移植、道路闢建與改善規劃、興建地下停車場與公園化等內容納入都計變更草案規畫，園區綠覆率達80%以上，只有移植不健康樹木，並無議員指稱犧牲大量樹木情事

高市都發局表示，此開發案除規劃2.15公頃公園用地，並於西南側部分街廓指定為公共開放空間，加計後公園綠地空間達5.82公頃，園區內綠覆率需達80%以上，並無議員指稱移除、犧牲大量樹木一事，而是據專家建議將不健康樹木移植，給予更健康的生長空間。

此案在森林城市協會提議後，去年即委託嘉義大學森林暨自然資源學系專業團隊進行廠區樹木全面調查與座標定位，特定紀念樹木由原提報的28棵提升到33棵，台鐵局允諾現地保留。

都發局表示，未來闢建完成，生態部分規劃有生態景觀滯洪池，文史部分保留移車台、貨車工廠、大澡堂及鐵軌等設施，也將把機廠內文康中心再利用，規劃做為社區民眾活動場域。

道路系統也重新配置，讓鳳山、苓雅、前鎮交界的鳳山工業區及高雄機廠周邊路型都能一併改善，推動過程參考公民團體與在地里長的建議，將輜汽路向西延伸至凱旋路、公正路往北延伸至武昌路，以紓解當地交通壓力，讓微笑曲線再現機廠，並增設立體停車場，解決周邊住戶停車需。

議員 高雄市 台鐵

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