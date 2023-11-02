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綠鬣蜥操場你追我跑學童驚呼 屏縣今年捕捉2萬隻創新高

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣新埤鄉萬隆國小校園大樹上平時有綠鬣蜥。圖／讀者提供
屏東縣新埤鄉萬隆國小校園大樹上平時有綠鬣蜥。圖／讀者提供

屏東縣新埤鄉萬隆國小，學校一旁是台糖林業地，校園大樹上經常看到綠鬣蜥，沒想到這周學校朝會時，兩隻綠鬣蜥竟在操場上演你追我跑場景，現場學童驚呼連連，「速度怎麼這麼快！」屏東縣府農業處統計，今年抓捕綠鬣蜥再創新高，統計至10月底累計2萬3258隻。

萬隆國小黃姓老師驚呼，綠鬣蜥的太猖狂了！平時躲樹上曬太陽就算了，沒想到這周兒童超會時，綠鬣蜥成群結隊在操場你追我跑，小朋友驚呼連連，害台上說話的老師尷尬不已。

黃老師說，當時在開朝會，一旁還有四到六年級的木育課程進行中，突然兩隻綠鬣蜥跑到操場紅土跑道，上演你追我跑場景，距離學童朝會地點約50公尺，小朋友驚呼連連「綠鬣蜥，跑好快！」現場一陣騷動。

黃老師說，兩隻綠鬣蜥，一隻約6、70公分，一隻約1公尺，平日校園大樹上有綠鬣蜥蹤跡，學生們也見怪不怪，但卻是第一次突然跑到操場跑道上，「移動速度驚人」，小隻的快速竄入外面草堆，大隻留在跑道上。

黃老師說，今年9月下旬，學生在籃球場上溜冰舞龍課時，負責打鼓的同學突然尖叫一聲後跑開，原來有一隻身形近一米長的綠鬣蜥在台她頭上附近拉屎。

萬隆國小校長祝玉麟說，校園周邊是台糖林業地、大水溝，校園有時還會出現蛇的蛻皮，近日還有白鼻心夜半闖入校園吃師生栽種的木瓜，出現蛇蛻皮地方，會請學生不要靠近，綠鬣蜥部分將會通報捕捉。

農業處表示，根據今年通報捕捉數量，學校通報數量案件不多，共59件，捕捉69隻，占總數量比率千分之3.5，校園內發現綠鬣蜥，可即時撥打1999或1959動物保護專線，通報縣府由委外廠商派人捕捉。

農業處表示，今年統計至10月，捕捉數量創新高，2萬3258隻。去年是1.8萬隻，前年1.9萬隻。屏東因氣候條件適合綠鬣蜥生長繁衍，一對成體綠鬣蜥1年可產50到70顆卵，孵化率達9成以上，繁殖數量遠高於捕捉速度，另因其將卵蛋產於土中，導致難以發現及根除。

屏東縣新埤鄉萬隆國小校園大樹上平時有綠鬣蜥。圖／讀者提供
屏東縣新埤鄉萬隆國小校園大樹上平時有綠鬣蜥。圖／讀者提供
屏東縣新埤鄉萬隆國小校園大樹上平時有綠鬣蜥，學生在籃球場上溜冰舞龍課時，負責打鼓的同學突然尖叫一聲後跑開，抬頭發現一隻身形近一米長的綠鬣蜥在台她頭上附近拉屎。圖／讀者提供
屏東縣新埤鄉萬隆國小校園大樹上平時有綠鬣蜥，學生在籃球場上溜冰舞龍課時，負責打鼓的同學突然尖叫一聲後跑開，抬頭發現一隻身形近一米長的綠鬣蜥在台她頭上附近拉屎。圖／讀者提供
屏東縣新埤鄉萬隆國小校園大樹上平時有綠鬣蜥。圖／讀者提供
屏東縣新埤鄉萬隆國小校園大樹上平時有綠鬣蜥。圖／讀者提供
屏東縣新埤鄉萬隆國小校園操場驚見綠鬣蜥。圖／讀者提供
屏東縣新埤鄉萬隆國小校園操場驚見綠鬣蜥。圖／讀者提供
屏東縣新埤鄉萬隆國小校園操場驚見綠鬣蜥。圖／讀者提供
屏東縣新埤鄉萬隆國小校園操場驚見綠鬣蜥。圖／讀者提供

綠鬣蜥 屏東縣

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