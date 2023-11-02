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明揚大火專案報告 議員：像生活札記

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

明揚大火造成10死110傷，屏東縣長周春米昨到議會專案報告，議員怒批，沒有認真檢討、像生活札記，建議善款運用加入議會民代監督；周春米說，明揚事件檢討精進不會放鬆，呼籲企業負起誠實責任、勿規避法規，事後不要隱匿，議員是否加入善款委員會，尊重委員會決定。

周春米昨到議會做明揚大火專案報告30分鐘，書面報告19頁、5大項，包括事件概述、火災概要、現場概要及搶救部署說明、災後處置措施檢討分析與策進作為。

周春米說，縣府已向中央爭取經費，增購精進消防車輛裝備器材，採購消防衣帽、鞋等維護消防弟兄執勤安全。

周春米說，企業源頭要負起誠實責任，不要規避法規，事後不要隱匿。檢討法規制度，工廠管理輔導法針對未申報僅處1萬到5萬元罰鍰，有修法必要。

議員曾義雄批書面報告謊言滿篇，沒有認真檢討，像是生活札記；議員王景山建議善款運用加入議會民代監督；議員黃明賢說，消防局官網屏東公共危險物品製造儲存資料，居然停留在5年前，至今未更新。

周春米會後表示，明揚事件善後還有一段路要走，檢察官偵查不公開，尊重檢方調查，火災調查部分需化學鑑定，檢討精進不會放鬆，消防局官網公共危險物品資訊會更新。

周春米 議員

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