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國宅斑駁 議員籲市府助拉皮

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄五甲國宅社區緊臨高雄衛武營國家藝術中心，40餘年老社區外觀斑駁老舊，與衛武營園區景觀形成強烈對比，議員指衛武營周邊「迷迷村」因彩繪拉皮具特色、聲名大噪，建議五甲國宅社區可打造成第2個迷迷村；市府表示，老屋更新有相關補助，將輔導五甲社區翻新。

鳳山五甲國宅多達6000餘戶、占地達58.5公頃，早年堪稱全台最大國宅社區，但屋齡逾40年、外觀陳舊，與鄰近新穎的衛武營藝術園區格格不入，加上社區內9.6公頃的公設用地產權曾爆爭議，多次成為議論焦點。

市議員鄭安秝昨質詢市府都計委員會業務報告時，為五甲國宅住戶「請命」，指國宅老舊不堪，能否比照衛武營周邊「迷迷村」彩繪拉皮，讓社區改觀，上次會期提案至今不見下文。

兼任高市都計委員會主委的副市長林欽榮說，五甲國宅社區確實老舊，將指示鳳山區長及都發局研議，是否可採類似迷迷村作法，輔導五甲國宅社區翻新。

高市都發局表示，屋齡20年以上合法建築物，可由管委會向都發局申請中央都更基金整建維護事業補助，取得80％區權人同意，並完成規畫補助申請、擬定事業計畫後，最快1至2年即可核定開始施工。高雄市屋齡逾30年、未設管委會的社區大樓有34棟列管，迄今已有5處大樓獲中央都更基金補助，完成拉皮。

國宅 衛武營 屋齡

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逾40年五甲國宅有礙市容 民代籲打造成第2個「迷迷村」

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