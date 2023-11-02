快訊

晝熱夜涼秋老虎上看35度高溫 吳德榮：下周一晚變天

以為改造手槍故障 龍潭男子大膽將槍口抵頭慘爆頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖都更工地停擺 出現地層安全疑慮

聯合報／ 記者林保光王昭月／澎湖報導

澎湖縣首宗民間自主都更案「文康A」都更工程，傳出得標廠商疑因積欠下游包商工程款，導致工程停擺，停工後工地岩盤崩落，有公共安全疑慮。澎湖縣政府介入，前天起進行工程總體檢，期許早日復工，但縣長陳光復直言，萬一不成，「考慮填平要求原地復原」。

「文康A」都更案位於澎湖縣馬公市文康街商圈，由民間地主籌組「中興戲院更新會」，2020年8月拆除60年歷史中興戲院舊址，要興建地下2層、地上14層建物，原預訂今年完工，因玄武岩地質施工困難、疫情等問題被迫後延，日前再傳廠商積欠下游包商工程款，工程再度停擺。

澎縣議員許國政認為，文康都更案應盡速處理投資商與下游包商工程款糾紛，讓都更案如期如質進行，但現在更重要的是，工程基地挖入地下水層岩盤，導致崩落危及附近道路與住家的公安問題。

馬公市中興里長黃永安表示，近幾年因為疫情等因素，澎湖許多工程都受影響，該工程其實陸續都有施工，地方當然希望盡速處理、往好的方面發展，能完工對地方都好。

澎湖縣政府表示，由於工程基地挖入地下水層的岩盤傳崩落，可能危及附近道路與住家，縣府介入處理，前天起與協力廠商、建築師、土木技師等會勘工程，待會勘完成，下周召開協調會，期許澎湖首樁民間自主都更案能繼續施工。

許國政說，本案若無法完善解決，縣府應思考退場機制，廠商若不能在期限內改善，解決公安疑慮，縣府應審思是否停止都更案，但在停止前，要先考慮原住戶補償等問題。

縣長陳光復表示，此案是民辦都更，因勞資糾紛而延宕工程，縣府1個月來持續關注，專家昨初步檢測，因建案基盤是火山岩盤，雖傳出部分崩落，但無急迫性危險，縣府會注意公共安全，並輔導監督促盡早復工，萬一不成，會考慮填平要求原地復原。

澎湖縣 都更 馬公

延伸閱讀

澎湖首件都更「文康A」停擺又塌陷 陳光復:速補強

澎湖直升機空中轉診暴力 陳光復譴責

台中綠美圖設備工程開標 拚年底開工114年營運

砸死女大生效應 高樓冷氣施工安全引熱議、專家給建議

相關新聞

澎湖都更工地停擺 出現地層安全疑慮

澎湖縣首宗民間自主都更案「文康A」都更工程，傳出得標廠商疑因積欠下游包商工程款，導致工程停擺，停工後工地岩盤崩落，有公共...

國宅斑駁 議員籲市府助拉皮

高雄五甲國宅社區緊臨高雄衛武營國家藝術中心，40餘年老社區外觀斑駁老舊，與衛武營園區景觀形成強烈對比，議員指衛武營周邊「...

明揚大火專案報告 議員：像生活札記

明揚大火造成10死110傷，屏東縣長周春米昨到議會專案報告，議員怒批，沒有認真檢討、像生活札記，建議善款運用加入議會民代...

搶疫後觀光財 高雄市府補助國際旅客住宿平日一晚五千假日四千

疫情解封至今迎來國際觀光潮，泰國、台灣觀光交流逐漸回溫，高雄市觀光局率團前往泰國做觀光行銷推介會及B2B商談會，局長高閔...

屏市中正、勝利路口改時相分流 取消科技執法

屏東市鬧區中正路與勝利路口，這周起號誌改為快車道與慢車道不同步，民眾還以為號誌壞了，有機車族未注意慢車道專用號誌，如往常...

金門縣政府打造水獺友善社區 讓水獺可以與居民共存

30年前金門只要有水的地方，幾乎都可以看到水獺的排遺和腳印，在城鎮的排水系統也有機會看到牠們留下的痕跡。金門縣政府在金沙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。