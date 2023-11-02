澎湖都更工地停擺 出現地層安全疑慮

澎湖縣首宗民間自主都更案「文康A」都更工程，傳出得標廠商疑因積欠下游包商工程款，導致工程停擺，停工後工地岩盤崩落，有公共安全疑慮。澎湖縣政府介入，前天起進行工程總體檢，期許早日復工，但縣長陳光復直言，萬一不成，「考慮填平要求原地復原」。

「文康A」都更案位於澎湖縣馬公市文康街商圈，由民間地主籌組「中興戲院更新會」，2020年8月拆除60年歷史中興戲院舊址，要興建地下2層、地上14層建物，原預訂今年完工，因玄武岩地質施工困難、疫情等問題被迫後延，日前再傳廠商積欠下游包商工程款，工程再度停擺。

澎縣議員許國政認為，文康都更案應盡速處理投資商與下游包商工程款糾紛，讓都更案如期如質進行，但現在更重要的是，工程基地挖入地下水層岩盤，導致崩落危及附近道路與住家的公安問題。

馬公市中興里長黃永安表示，近幾年因為疫情等因素，澎湖許多工程都受影響，該工程其實陸續都有施工，地方當然希望盡速處理、往好的方面發展，能完工對地方都好。

澎湖縣政府表示，由於工程基地挖入地下水層的岩盤傳崩落，可能危及附近道路與住家，縣府介入處理，前天起與協力廠商、建築師、土木技師等會勘工程，待會勘完成，下周召開協調會，期許澎湖首樁民間自主都更案能繼續施工。

許國政說，本案若無法完善解決，縣府應思考退場機制，廠商若不能在期限內改善，解決公安疑慮，縣府應審思是否停止都更案，但在停止前，要先考慮原住戶補償等問題。

縣長陳光復表示，此案是民辦都更，因勞資糾紛而延宕工程，縣府1個月來持續關注，專家昨初步檢測，因建案基盤是火山岩盤，雖傳出部分崩落，但無急迫性危險，縣府會注意公共安全，並輔導監督促盡早復工，萬一不成，會考慮填平要求原地復原。