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搶疫後觀光財 高雄市府補助國際旅客住宿平日一晚五千假日四千

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市觀光局率團前往泰國做觀光行銷推介會及B2B商談會，局長高閔琳分享高雄山海河港、國際地標新亮點和豐富的美食文化。圖／高雄觀光局提供
高雄市觀光局率團前往泰國做觀光行銷推介會及B2B商談會，局長高閔琳分享高雄山海河港、國際地標新亮點和豐富的美食文化。圖／高雄觀光局提供

疫情解封至今迎來國際觀光潮，泰國、台灣觀光交流逐漸回溫，高雄市觀光局率團前往泰國做觀光行銷推介會及B2B商談會，局長高閔琳向駐泰國台北經濟文化辦事處等單位，和眾多航空業者分享高雄山海河港、國際地標新亮點和豐富的美食文化。

觀光局此次推介會以「WOW！KAOHSIUNG」為主題，陳設以駁二藝術特區、全國最大彩虹地景為主視覺，用彩虹顏色代表6大主軸，包括米其林星級美食及特色小吃、台式美容彩妝、國際性觀光地標、宗教祈福之旅、大型節慶活動和性別友善旅遊，推薦泰國旅客喜愛的娛樂活動、城市港灣新玩法、夜間觀光的微醺地圖、餐酒館等。

據旅遊趨勢分析公司資料，台灣國門重啟至今年10月止，以「台灣」作為旅遊目的地的關鍵字數據，有超過1,570萬筆來自泰國，僅次日本，泰國也宣布下個月起對台灣免簽入境30天，兩國觀光交流將更頻繁；泰國出境旅遊協會（TTAA）副理事長Somchai Chomraka指出，今年到10月約26萬人次遊台，期盼明年達成100萬人次。

此次會議請來麵包大師吳寶春現場分享麵包，還有來自岡山「法國藍帶甜點師」李侑昌製作仿真齒輪鬧鐘巧克力甜點，和近年在高雄私廚界竄紅的「猶大獅廚」王鴻均，帶來泰式、台式融合料理，佛光山佛陀紀念館方則以「宗教文化、國際藝術、蔬食健康」為主軸演講，串連泰國佛教文化，引發現場諸多共鳴。

目前觀光局提出「國際旅客團補助」計畫，只要組團15名以上國外旅客，至高雄住宿一晚並到指定景點，平日補助台幣5000元、假日補助台幣4000元。

高雄市觀光局率團前往泰國做觀光行銷推介會及B2B商談會，局長高閔琳分享高雄山海河港、國際地標新亮點和豐富的美食文化。圖／高雄觀光局提供
高雄市觀光局率團前往泰國做觀光行銷推介會及B2B商談會，局長高閔琳分享高雄山海河港、國際地標新亮點和豐富的美食文化。圖／高雄觀光局提供

泰國 觀光局

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