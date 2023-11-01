澎湖首件都更「文康A」停擺又塌陷 陳光復:速補強

澎湖首宗民間自主發起都更案「文康A」，得標廠商積欠下游營造商工程款，導致工程停擺延宕，最近又先後3次坍塌損鄰，全案縣府已開罰。縣長陳光復今天責成建設處要求建商儘速補強。

依建設處資料，中興戲院都更案於民國110年6月取得建照，截至112年10月僅完成筏基層澆置作業，進度明顯延宕。主要因專案管理方的杰新實業股份有限公司，未能依契約及時支付營造廠商款項，導致工程進度拖延至今。近期南側民房、北側臨樹德路下方岩盤雖以帆布鋪蓋，仍發生3次落石坍塌，現況已危及樹德路人行道通行及南側鄰房結構安全。

建設處今天新聞稿表示，已於9月27日辦理「中興戲院都更案」現勘，10月16日召開工程進度及工地安全檢討會議。會中除要求「杰新」儘速支付營造廠商款項外，後續將啟動續建機制，營造廠商落實每月安全觀測，以確保周邊鄰房和公共設施結構安全。

另，由於起照人（更新會）、監造人（吳餘輝建築師事務所）、承造人（合興建設股份有限公司）已違反「澎湖縣建築物施工中管制要點」第24點，以及建築法第63條、89條等相關規定，且迄今未有緊急應變措施。

建設處已採取行動，包括在10月24日、30日、31日除限期改善外，分別對起照人、監造人、承造人執行2次裁罰，屆期仍未改善，將連續裁罰至改善完畢為止。

中興戲院於民國51年興建完工，是早期澎湖國軍與在地民眾重要休閒娛樂場所。受國軍精簡政策，早期繁華榮景逐漸褪去，建物日漸老舊破敗、環境窳陋不堪，漏水問題嚴重，經結構檢測海砂屋超標達4倍。

澎湖縣政府表示，中興戲院都更案「文康A」，也稱「文康首席」，是澎湖首宗民間自主都更案，全案攸關加速改造馬公舊城區景觀。歷經4年協調，2020年8月動工，全案佔地536餘坪，興建地下2層、地上14層綜合大樓，工程原本預計今年完工。