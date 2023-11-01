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澎湖直升機空中轉診暴力 陳光復譴責

中央社／ 澎湖縣1日電

澎湖發生駐地救護直升機執行緊急醫療後送，隨機救護人員下機後遭患者毆打受傷。澎湖縣長陳光復今天強烈譴責醫療暴力滋事，要求危險場域提出改善措施，確保空中轉診安全。

澎湖縣駐地救護直昇機10月31日執行緊急醫療後送任務時，1名澎湖監獄收容人病患，由監所人員戒護轉送台灣本島醫學中心治療。患者飛航中生命跡象穩定，在小港機場下機在機坪換至救護車時，突然暴力攻擊EMT救護人員頭部左側太陽穴。

澎湖縣政府第一時間表達震驚與關切。陳光復強調「醫療暴力零容忍」，譴責醫療暴力行徑，責成衛生局調查，守護醫療、救護、後送相關人員安全，呼籲民眾尊重相關人員執行勤務，爭取醫療救護黃金時間。

衛生局長陳淑娟表示，不管在空中轉診或在醫療院所，醫療救護人員執行職務時應受尊重與保護，保護醫護人員生命安全，才能確保病人空中轉診的安全性。對於施暴者絕不寬貸，針對有暴力疑慮病患，包括有暴力、精神疾患或法定通報傳染病病患進行申請時都要註記，並要求危險場域提出改善措施。

衛生局指出，依醫療法第24條及106條規定，為保障醫事人員執業與病患就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法方法，妨礙醫療業務執行，違者可處新台幣3萬元以上、5萬元以下罰鍰；觸犯刑事責任者移送司法機關辦理，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

澎湖縣 衛生局 醫療暴力

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