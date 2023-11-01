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屏市中正、勝利路口改時相分流 取消科技執法

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市鬧區中正路與勝利路口，這周起號誌改為快車道與慢車道不同步，屏東縣警局針對該路口車禍頻傳，改以時相分流方式改善。記者劉星君／攝影
屏東市鬧區中正路與勝利路口，這周起號誌改為快車道與慢車道不同步，屏東縣警局針對該路口車禍頻傳，改以時相分流方式改善。記者劉星君／攝影

屏東市鬧區中正路與勝利路口，這周起號誌改為快車道與慢車道不同步，民眾還以為號誌壞了，有機車族未注意慢車道專用號誌，如往常跟汽車道號誌綠燈直行變成闖紅燈。縣警局交通隊表示，該路口車禍頻傳是去年交通部統計事故嚴重程度排序第一，因先前科技執法效果不佳，近日改為時相分流，取消科技執法，但無宣導逕上路，引發民怨。

路口附近店家抱怨，該路口快車道與慢車道號誌數十年來都一樣，突然不同步，也沒有事前宣導，下班時間車潮多，有機車族看快車道綠燈，一群就直接開過去，卻成了闖紅燈，該路口車禍頻傳，要改成時相分流是好的，但應做好事前宣導。有民眾還以為是路口號誌壞掉，怎麼不同步。

記者今實地觀察，慢車道機車族一看到快車道號誌轉綠燈，隨即騎過去，有的機車族發現慢車道專用號誌後，緊急停下來等紅燈，才發現該路口號誌不同步。

屏東縣警局交通隊指出，中正路、勝利路口去年2022年是交通部統計事故嚴重程度（件數及死傷人數加權計算）排序第一（件數103件，A2類78件、A3類25件），交通事故碰撞型態，以中正路轉向汽車與直行機車造成的側撞事故為主。

交通隊指出，基於防制交通事故，先行於該處設置多功能科技執法設備，並針對路口違規轉向車輛取締，但該類側撞事故仍發生頻繁，為避免機車族群發生嚴重交通事故，因此調整汽機車時相分流方式改善，保障機車用路人行車安全，並同步暫停該處路口未依規定車道行駛項目的執法，呼籲用路人行經路口應遵守號誌，減速慢行，以維行車安全。

屏東市中正路與勝利路口快車道與慢車道時相突調整，不同步，民眾還以為號誌壞了，有機車族未注意慢車道專用號誌，如往常跟汽車道號誌綠燈直行變成闖紅燈。記者劉星君／攝影
屏東市中正路與勝利路口快車道與慢車道時相突調整，不同步，民眾還以為號誌壞了，有機車族未注意慢車道專用號誌，如往常跟汽車道號誌綠燈直行變成闖紅燈。記者劉星君／攝影

車道 機車族

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