金門縣政府打造水獺友善社區 讓水獺可以與居民共存

30年前金門只要有水的地方，幾乎都可以看到水獺的排遺和腳印，在城鎮的排水系統也有機會看到牠們留下的痕跡。金門縣政府在金沙鎮洋山聚落打造水獺友善社區，讓水獺的部分生活範圍可以與人類居住範圍相互重疊，和平共處。

金沙鎮洋山聚落位於太武山北面，村莊內有8個風水池，透過排水系統相互連接，居民曾多次觀察到水獺出現在聚落內的風水池與溝渠等地，而且鄰近的海岸廢棄碉堡等亦持續發現水獺的排遺。為打造利人也利水獺的生活環境，縣政府建設處向農業部農村發展及水土保持署爭取金沙鎮洋山聚落生態友善空間改善工程第一、二期計畫，已於今年完工。

縣府表示，水獺原本可以城鎮的排水系統存活，但因近年經濟發展相關工程興起，聚落內的溝渠及風水池等地均已水泥化，不利水獺與其他野生動物利用。專家學者提出，歐亞水獺並不是對環境要求極高的野生動物，只要提供安全、穩定的核心棲地，牠們還是可以生存。

據了解，這項友善計畫，由金沙鎮公所協助執行工程設計規劃，針對排水設施執行清淤、雜草移除、雜亂空間整理、既有溝頂加蓋、水獺友善階梯、水獺生態浮島裝置、風水池周邊友善設施解說牌，以及水獺意象雕塑等設施。今年年初縣府辦理「水獺友善生態旅遊講座」、「金夜巡獺去!水獺觀察活動」，介紹水獺的生態與習性，吸引居民以及旅遊業者踴躍參加。