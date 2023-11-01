高雄設計節及國際鋼雕藝術節駁二登場 首度聯展售票

2023高雄設計節暨高雄國際鋼雕藝術節今天在駁二蓬萊B3倉庫開幕，今年雙節首度聯袂登場、聯合售票。高雄設計節主題「由小而大」，引導觀眾從日常小細節觀察生活中帶來便利的巧妙設計；鋼雕藝術節則以「everything is connected 高雄製造中」為題，用亟具張力的主題展與現地創作，來回應高雄的產業歷程。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄設計節與國際鋼雕藝術節都是高雄重要的大型展覽，今年鋼雕藝術節除維持現有的戶外現場創作，同時企畫室內展覽。首度聯合售票的考驗來自如何讓兩個展覽有所連結，且保有各自的原汁原味，盼能透過設計、藝術與高雄的緊密串連，讓帶給觀者一加一大於二的創造量能。

高雄設計節一路跟隨見證著城市的藝文脈動發展，這次的命題由小而大也希望能突破同溫層，吸引親子觀展，讓學童從小培養設計概念，並體驗生活中無所不在的設計。而鋼雕藝術節則是呼應城市的產業，將藝術的多元性展現出來。

高雄設計節策展人郭中元表示，在規畫以城市為名的設計節時，會希望命題能為城市環境帶來漣漪似的擴散效果，透過由小而大的命題，期待可以讓觀者思索美感教育與實驗性議題。

國際鋼雕藝術節策展人徐景亭表示，由「一起設計」辜達齊規畫的鋼雕主題展場，就像一座熔爐，讓民眾穿過冶煉的通道進入令人驚豔的展場，更運用各式金屬材料來展現在地的產業與藝術家的作品，同時也凸顯高雄城市的魅力。另一位鋼雕策展人劉星佑則表示，身為高雄人透過這次策展的機會，可以好好整理高雄鋼鐵產業的歷史年表，刻劃城市脈絡與肌理，同時也藉由展覽讓藝術與設計進一步交流。

今年高雄設計節從日常生活的微小設計出發，提醒觀者設計無所不在，更藉由孩子們的觀察天賦，發現獨特的設計切入點，延伸至6個充滿想像力的主題展區。誠品生活駁二店也成為這次衛星展區， 展出60位設計師回應展覽主題的推薦選書；創意逛大街擴散到鹽埕哈瑪星巷弄街區，用50個故事據點發散在地文化底蘊。