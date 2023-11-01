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國海院與馬國登嘉樓大學簽MOU 共享海洋大數據

中央社／ 高雄1日電

為提升與新南向國家合作關係，落實推動海洋科研國際合作，國海院今天與馬來西亞登嘉樓大學簽訂合作備忘錄，雙方將進行海洋氣候變化相關研究，共享海洋環境與生物多樣性數據。

國家海洋研究院表示，未來將與登嘉樓大學（Universiti Malaysia Terengganu）共同面對全球氣候變遷所造成的海洋衝擊，促進雙方研究人員合作及交流。

國海院發布新聞稿表示，登嘉樓大學是馬來西亞1所歷史悠久大學，此校聚焦於馬來西亞的海洋科學及生物多樣性等領域，現今已成為馬國海洋研究及教育的基地重鎮，研究成果享譽學界。

國海院長陳建宏指出，全球暖化是世界性議題，也是海洋國家須共同面對的課題，此次攜手登嘉樓大學，將開發海洋科學研究並進行海洋大數據資料蒐集，建立生態保育環境監測的背景值基線資料，未來可作為評估海洋政策的參考依據。

國海院表示，未來雙方將持續進行海洋生態監測與生物多樣性研究，在南中國海及台灣周遭進行研究合作，發展海洋及沿海環境監測、海洋生物多樣性、藍碳、海洋資料庫及科學教育等領域。

登嘉樓大學校長Prof. Dato’Dr. Mazlan Abd Ghaffar表示，海洋科學涉及領域廣泛及多元，透過本次合作備忘錄簽署，將促進雙方研究人員交流，以共同發展海洋科學研究及永續海洋為目標。

馬來西亞 暖化 生態保育

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