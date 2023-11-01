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台鐵高雄機廠開發案9公頃綠地剩2公頃 民代再開砲

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市議員陳麗娜再批台鐵高雄機廠開發案，指犧牲綠地，罔顧民意。記者王昭月／翻攝
高市議員陳麗娜再批台鐵高雄機廠開發案，指犧牲綠地，罔顧民意。記者王昭月／翻攝

高雄市議員陳麗娜今天質詢指出，高市府提台鐵高雄機廠開發計畫，9公頃林地僅留2公頃，地方對此不滿，要求市府順應民意，集中開發，保留綠地，降低熱島效應。兼任都委會主委的副市長林欽榮說，此案民眾可再向內政部都委會表達意見，都委會會按內政部決議處理後續事宜。

陳麗娜表示，高雄機廠配合鐵路地下化己遷到屏東潮州，位於鳳山廣達31公頃的舊廠區台鐵計畫開發再利用，但高市府去年4月提出的計畫案將工業區變更為特定文化休閒專用區，除部分貨車工場廠房外，其餘廠區建築和大部分樹林都未保留，文史團體批評是大卸八塊，市府修正計畫後今年4月再提案送審，卻只多保留了文康中心和公共澡堂，全區995棵樹約800多棵樹建議移除，犧牲大量樹木。

當地里長林振隆及林雪娥也指，武慶里沒有公園，沒有里民活動中心，盼市府保留機廠綠地和行政大樓做為里民活動場所，鳳山工業區廠商協進會理事長劉泳麟表示，輜汽路上下貨頻繁，市府要將道路延伸到廠區，恐影響廠區運作，導致附近交通惡化。

陳麗娜表示，台鐵高雄機廠、高雄205兵工廠及澄清湖體育園區本來都有大量綠地，但恐怕都會因為開發而消失很多，有建築系教授表示，高雄機廠、205兵工廠一帶因為有良好的綠化，建築物阻礙少，有利於都市降溫，因此能否維持低度開發，將是高雄市這個區域未來是否會高溫的關鍵因素。

陳麗娜 建築 台鐵

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