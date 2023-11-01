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逾40年五甲國宅有礙市容 民代籲打造成第2個「迷迷村」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄鳳山五甲國宅屋齡逾40年，斑駁老舊。記者王昭月／攝影
高雄鳳山五甲國宅屋齡逾40年，斑駁老舊。記者王昭月／攝影

緊臨高雄衛武營國家藝術中心的高雄五甲國宅社區多達6千多戶，是40餘年老社區，因外觀斑駁老舊，影響市容，與衛武營園區景觀形成強烈對比。議員指衛武營周遭的迷迷村因彩繪拉皮，特色別具，聲名大噪，希望五甲國宅社區也能打造成第2個「迷迷村」，市府指全市已有5處舊社區大樓拉皮成功，老屋更新也有相關補助，會輔導五甲社區翻新

鳳山五甲國宅占地達58.5公頃，早年堪稱全台最大國宅社區，但屋齡逾40年外觀陳舊，與鄰近飛快發展的衛武營藝術園區格格不入，加上社區內9.621公頃的公共設用地產權曾爆爭議，陰影罩頂。

高雄市議會都市計畫委員業務報告質詢，議員鄭安秝代五甲國宅社區住戶「請命」，指五甲國宅老舊不堪，水痕處處，能否比照衛武營周遭的「迷迷村」彩繪拉皮，讓社區改觀，上次會期她已提案，不見下文。

兼任高市都計委員會主委的副市長林欽榮說，五甲國宅社區共6千多戶，確實老舊，會指示鳳山區長及都發局共同研議類似迷迷村的作法，都發局也正進行拉皮，議會也撥經費支持，目前高市已完成五大處，會要求處置。

高雄市屋齡逾30年、未設管委會的社區大樓有34棟列管，去年位在三民區的鑽石雙星2棟大樓獲中央都市更新整建維護補，改善外牆景觀，高市迄今已有5處大樓獲中央都更基金補助完成拉皮。高市都發局表示，屋齡20年以上合法建築物，可由管委會向都發局申請中央都更基金整建維護事業補助，取得80％區權人同意，並完成規劃補助申請、擬定事業計畫後，最快1至2年即可核定開始施工。

衛武營周遭的迷迷村因彩繪拉皮，特色別具，聲名大噪，五甲國宅社區也希望打造成第2個「迷迷村」。記者王昭月／翻攝
衛武營周遭的迷迷村因彩繪拉皮，特色別具，聲名大噪，五甲國宅社區也希望打造成第2個「迷迷村」。記者王昭月／翻攝
高市議員鄭安秝替五甲國宅社區請命，希彩繪翻新成第2個「衛武迷迷村」。記者王昭月。翻攝
高市議員鄭安秝替五甲國宅社區請命，希彩繪翻新成第2個「衛武迷迷村」。記者王昭月。翻攝
高雄鳳山五甲國宅屋齡逾40年斑駁老舊，議員建議彩繪拉皮打造成第2個「迷迷村」。記者王昭月／攝影
高雄鳳山五甲國宅屋齡逾40年斑駁老舊，議員建議彩繪拉皮打造成第2個「迷迷村」。記者王昭月／攝影

國宅 衛武營 屋齡

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