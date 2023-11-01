明揚大火縣府專案報告 挨批像在寫生活札記

明揚國際科技公司9月22日大火造成10死110傷，屏東縣長周春米今到議會針對明揚大火事件專案報告。議員曾義雄怒批，「這哪是檢討報告，充其量是生活札記，沒有認真檢討」。議員王景山建議，善款運用加入議會民代監督。周春米說，明揚事件的檢討精進不會放鬆，「企業誠實責任」，不要規避法規，事後也不要隱匿。至於是否議員加入善款委員會，尊重委員決定。

屏東縣議會定期會開議，議員提案周春米到議會針對明揚大火處理專案報告，周春米報告半小時，書面報告19頁，五大項，事件概述、火災概要、現場概要及搶救部署說明、災後處置措施與檢討分析與策進作為。

周春米說，明揚大火是屏東慘痛事件，失去重要消防弟兄，家人失去摯愛父親、兒子，「我們無比沈痛」，縣府已向中央爭取經費，增購精進消防車輛裝備器材，她指示追加1240萬元購置消防衣帽、鞋等，維護消防弟兄執勤安全。

周春米說，企業源頭要負起誠實責任，不要規避法規，事後不要隱匿。檢討法規制度，工廠管理輔導法針對未申報處罰只有處1萬元到5萬元罰鍰，這跟後續造成損害結果比例原則不相當，有修法必要。

議員曾義雄批書面報告根本把議會當白癡，謊言滿篇，沒有認真檢討，充其量只是生活札記。周春米會後受訪說，縣府就事件所了解的還有相關制度法規，綜合說明。明揚事件有救災、善後還有一段路要走，如何精進消防員救災安全，也連結園區，將來如何與中央單位密切聯繫，企業責任部分在哪裡，報告都有說明，口頭報告就相關重點說明。

周春米說，後續檢察官調查，偵查不公開，尊重檢方調查，火災調查，還有一部分需化學鑑定，消防署也在做這部分處理，這個事件還沒有告一段落，後續檢討精進不會放鬆。

議員王景山建議，善款運用加入議會民代監督，周春米說，急難救助金委員會有章程，第一次會議有修改相關規定，增加四名受災代表，兩位專家律師與會計師。是否要有民意機關代表，副縣長是委員會主委，11月9日會再開第二次會議，尊重委員決定。民意機關善盡職責，善款委員會會盡最大能量處理。

議員黃明賢說，消防局官網針對屏東公共危險物品製造儲存、處理場所清冊，達管制量30倍以上資料至今都尚未更新，時間居然還停留近五年前，周春米現場允諾會在1個月內更新。

專案報告中指出，明揚的危險物品儲存，超過管制規定、未提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖與搶救必要資訊，與未指派專人到現場協助救災，違反消防法，屏東縣府共開罰240萬元，明揚也全數繳納。