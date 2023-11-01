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金門表揚傳統建築修繕成果優良者 2建物修復用心獲特優

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
此次共有2件傳統建築獲得特優獎，圖為建築形式一落四櫸頭的新頭72號照片。圖／縣府提供
此次共有2件傳統建築獲得特優獎，圖為建築形式一落四櫸頭的新頭72號照片。圖／縣府提供

金門縣政府今天舉辦「維護傳統建築風貌獎助案優良成果頒獎典禮」，由副縣長李文良頒獎，表揚107年至110年間申請縣維護傳統建築風貌獎助，且修繕成果優良的獎助案，共頒發2件特優、6件優選、15件佳作，另外有12家營造設計公司獲頒優選或佳作獎項。

此次共有2件傳統建築獲得特優獎，一處位於金城鎮古城里大古崗14號，建築形式為雙落大厝，申請人為董豐仁，設計單位宅七號工作室（負責人詹智匡），營造廠商為吟冠營造公司（負責人楊忠淼及匠師團隊）。該案多處構件與裝飾保存良好，修復過程留用舊材比率高，修復成果精良。

另一處獲特優獎位於金湖鎮新湖里新頭72號，建築形式一落四櫸頭，申請人為陳峰稘，設計單位宅七號工作室，營造廠商為煌進土木包工業（負責人王天木及匠師團隊）。該案磚石材料保留完整，修復細節作工用心。

李文良表示，自民國90年自治條例立法以來，縣府總計在傳統建築風貌維護工作上投入超過新台幣10億元的預算，並完成多達735棟傳統建築的整建維護工作，成績非常亮眼。他強調，20多年來，金門縣政府一直致力於保存和傳承我們富有特色的文化風俗和傳統建築，這些具體有形的文化成果是我們的根，是我們身份與認同的一部分，也是我們邁向未來的關鍵基石。

縣府建設處表示，本次獎項突顯金門縣政府、民間對於傳統建築風貌維護事業所共同抱持的高度關注與殷切期盼，更是金門實踐「文化立縣」理想的重要里程碑。本次特別頒獎表揚獲獎者不但是集結傳統建築持有人、設計單位與營造團隊多方的共同努力而獲得的成果，更是由縣府邀集相關領域的學者專家在數次現地勘查、彼此討論研商後所選出的代表性案例。他們既體現了縣府在推動維護傳統建築風貌方面所達成的階段性成就，也是金門文化延續與發展的重要助力。他相信這些在技術實踐、風貌維護成果上各有可觀的獲獎個案將會成為日後金門傳統建築風貌維護的楷模，並且引領這項代表金門文化與記憶的重要工程持續發展與前進，金門傳統建築風華再現。

獲得縣府傳統建築特優獎表揚的大古崗14號照片。圖／縣府提供
獲得縣府傳統建築特優獎表揚的大古崗14號照片。圖／縣府提供
金門縣政府今天舉辦「維護傳統建築風貌獎助案優良成果頒獎典禮」，共頒發2件特優、6件優選、15件佳作等獎項，與會人員合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「維護傳統建築風貌獎助案優良成果頒獎典禮」，共頒發2件特優、6件優選、15件佳作等獎項，與會人員合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李文良（左五）頒發傳統建築特優獎，給設計單位與施做單位代表。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李文良（左五）頒發傳統建築特優獎，給設計單位與施做單位代表。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李文良（左一）頒發傳統建築特優獎，給吟冠營造公司負責人楊忠淼（左二）及匠師黃德仁（右二）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李文良（左一）頒發傳統建築特優獎，給吟冠營造公司負責人楊忠淼（左二）及匠師黃德仁（右二）。記者蔡家蓁／攝影

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