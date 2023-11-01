澎湖首宗民間自主都更案停擺 縣府介入盼續施工

澎湖縣首宗民間自主都更案「文康A都更」工程，傳出得標廠商疑因積欠下游包商工程款，導致工程停擺，停工的岩盤出現崩落，可能影響附近道路及住家，有公共安全疑慮，澎湖縣政府介入處理，今天請土木技師公會為工程總體檢，期讓都更案可重啟施工。

據了解，這項都市更新案在澎湖縣馬公市文康街商圈，計畫拆除澎湖馬公中興戲院舊址，並與馬公市中正路、民生路、文化路、樹德路等處13筆土地共同都更，基地面積1774平方公尺，2016年由13筆土地地主籌組「中興戲院更新會」，2019年以重建方式辦理自主都更。

2020年8月，澎湖縣前縣長賴峰偉、澎湖前議長劉陳昭玲，以及自主更新會理事長廖進昌等人，對中興戲院舊建築舉行敲槌儀式，拆除近60年的中興戲院，由杰新實業公司協議出資，開始澎湖首宗自主都更，預計興建地下2層、地上14層鋼筋混凝土結構建築物，規畫1樓當商場、2樓是電影院、3樓至14樓為住宅，預訂今年完工。

不過，「文康A案」都更工程開始後，傳出因玄武岩地質施工困難，原本3個月地基工程延宕1年才完工，後因疫情、工程款問題，都更案完工期被迫後延，後來再傳出廠商積欠下游包商工程款，工程再度停擺。

由於工程基地挖入地下水層的岩盤傳出崩落，可能危及附近道路與住家，澎湖縣政府介入處理，今天與協力廠商、建築師、土木技師等會勘工程，待會勘報告完成，預計下周召開協調會，好讓澎湖首樁民間自主都更案能繼續施工。