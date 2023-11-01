快訊

粉絲錯愕！台中亞洲最大「小熊博物館」突宣布停業 經營2年被一事壓垮

經濟部打臉行政院？王美花：核電非綠電 院長指的是綠色融資

國民黨不分區卡位 傳王金平爭取中、韓國瑜被點名卻埋變數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委會勘原民博物館址 盼盡快動工變澄清湖新亮點

中央社／ 高雄1日電
民進黨籍立委許智傑。 報系資料照／記者吳慧芬攝影
民進黨籍立委許智傑。 報系資料照／記者吳慧芬攝影

國立原住民族博物館將座落高雄澄清湖畔，民進黨立委許智傑伍麗華等人今天前往考察並呼籲盡快動工，成高雄觀光新亮點，帶動澄清湖周邊發展；伍麗華透露，行政院已請原民會下午討論此案，期待盡早有好消息。

原博館遲未動工，許智傑、伍麗華今天偕同行政院原民會副主委谷縱．喀勒芳安及高市無黨籍原民議員范織欽、高忠德、陳幸富等人，前往預定地會勘進度。

谷縱．喀勒芳安強調，推動原博館是原住民族共同期待，經歷多年努力，確定落腳在高雄澄清湖畔不會改變，「請放心高雄是唯一選址」。

伍麗華透露，行政院已請原民會下午要討論此案，期待盡快有好消息；原博館是原民會重要列管業務，從民國104年推動至今，預算高達新台幣70億元、佔地達14公頃，原博館應加速動工，達成所有原住民族期盼。

許智傑說，原博館遲未動工，此次考察希望能加速原博館建設進度，成為高雄觀光新亮點，帶動澄清湖周邊發展，打造為高雄中城2.0計畫觀光廊帶。

許智傑表示，原博館是帶動澄清湖觀光發展重要指標，配合捷運黃線工程、高雄中城2.0計畫，未來更能吸引全世界南島語族一起來高雄聚會；他並表示，這週還會在立法院院會提出質詢，希望可以得到正面答案。

高雄市都委會去年底通過都市計畫變更，將澄清湖北側原救國團青年活動中心區，14.37公頃土地變更為博物館專用區，未來將由行政院原民會統籌辦理規劃設計、開發建築及後續營運管理等作業。

原博館未來園區規劃，分主展館及部落祭儀珍藏館、教育推廣中心、行政研究大樓、遊客服務設施4大區塊，向國內外展現台灣主體性多元文化面貌，帶動原鄉文化產業發展。

澄清湖 伍麗華 許智傑 原住民 2024立委選舉 2024高屏離島立委

延伸閱讀

高雄藤枝18.2K柔合橋今通車 居民終於有安全回家路

趙天麟捲桃色風波讓2026高雄市長選情翻盤？ 郭正亮曝：菊系接手

足球／迷你足球賽五縣市開踢 11月決戰高雄佛陀紀念館

加碼重陽敬老金遭罵政策買票 陳其邁無奈：為長輩著想

相關新聞

牡丹社事件戰死流落英國4排灣勇士頭顱將回台 族人盼循族禮安葬

1874年日本以「琉球漂民事件」出兵台灣，屏東排灣族人在牡丹石門山據險禦敵、多名勇士戰死，日軍取下12個頭顱帶回日本，其...

明揚專案報告 議員怒批周春米沒認真檢討、死當

明揚國際科技公司9月22日發生大火造成10死110傷，包括4名消防員殉職。屏東縣長周春米今到議會針對明揚火災事件到議會專...

明揚大火縣府專案報告 挨批像在寫生活札記

明揚國際科技公司9月22日大火造成10死110傷，屏東縣長周春米今到議會針對明揚大火事件專案報告。議員曾義雄怒批，「這哪...

金門表揚傳統建築修繕成果優良者 2建物修復用心獲特優

金門縣政府今天舉辦「維護傳統建築風貌獎助案優良成果頒獎典禮」，由副縣長李文良頒獎，表揚107年至110年間申請縣維護傳統...

屏東石斑養殖小漁村不只養魚 枋寮新龍村「翻玩」遊程也熱賣

屏東縣枋寮鄉新龍村是沿海偏僻小漁村，也是養殖重鎮，因應漁村人口老化、缺工、和高不確定性的輸陸禁令，社區9年前透過農村再生...

澎湖首宗民間自主都更案停擺 縣府介入盼續施工

澎湖縣首宗民間自主都更案「文康A都更」工程，傳出得標廠商疑因積欠下游包商工程款，導致工程停擺，停工的岩盤出現崩落，可能影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。