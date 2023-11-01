立委會勘原民博物館址 盼盡快動工變澄清湖新亮點

國立原住民族博物館將座落高雄澄清湖畔，民進黨立委許智傑、伍麗華等人今天前往考察並呼籲盡快動工，成高雄觀光新亮點，帶動澄清湖周邊發展；伍麗華透露，行政院已請原民會下午討論此案，期待盡早有好消息。

原博館遲未動工，許智傑、伍麗華今天偕同行政院原民會副主委谷縱．喀勒芳安及高市無黨籍原民議員范織欽、高忠德、陳幸富等人，前往預定地會勘進度。

谷縱．喀勒芳安強調，推動原博館是原住民族共同期待，經歷多年努力，確定落腳在高雄澄清湖畔不會改變，「請放心高雄是唯一選址」。

伍麗華透露，行政院已請原民會下午要討論此案，期待盡快有好消息；原博館是原民會重要列管業務，從民國104年推動至今，預算高達新台幣70億元、佔地達14公頃，原博館應加速動工，達成所有原住民族期盼。

許智傑說，原博館遲未動工，此次考察希望能加速原博館建設進度，成為高雄觀光新亮點，帶動澄清湖周邊發展，打造為高雄中城2.0計畫觀光廊帶。

許智傑表示，原博館是帶動澄清湖觀光發展重要指標，配合捷運黃線工程、高雄中城2.0計畫，未來更能吸引全世界南島語族一起來高雄聚會；他並表示，這週還會在立法院院會提出質詢，希望可以得到正面答案。

高雄市都委會去年底通過都市計畫變更，將澄清湖北側原救國團青年活動中心區，14.37公頃土地變更為博物館專用區，未來將由行政院原民會統籌辦理規劃設計、開發建築及後續營運管理等作業。

原博館未來園區規劃，分主展館及部落祭儀珍藏館、教育推廣中心、行政研究大樓、遊客服務設施4大區塊，向國內外展現台灣主體性多元文化面貌，帶動原鄉文化產業發展。