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明揚專案報告 議員怒批周春米沒認真檢討、死當

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員曾義雄怒批專案報告根本是生活札記，給周春米打39分，沒有認真檢討。記者劉星君／攝影
屏東縣議員曾義雄怒批專案報告根本是生活札記，給周春米打39分，沒有認真檢討。記者劉星君／攝影

明揚國際科技公司9月22日發生大火造成10死110傷，包括4名消防員殉職。屏東縣長周春米今到議會針對明揚火災事件到議會專案報告。國民黨議員曾義雄怒批，這篇報告根本是生活札記，給周春米打39分，死當，沒有認真檢討。

周春米強調「企業誠實責任」，不要規避法規，事後也不要隱匿，一開始要做什麼廠房就要符合相關因應，後續消防設備也會依照政府准許執照管理監督稽查。也感謝社會各界關心，這對屏東是非常慘痛事件，失去年輕消防弟兄生命、家人，失去摯愛的父親、兒子，我們無比沉痛。

0922明揚火災事件屏東縣府專案報告，分五大項，事件概述、火災概要、現場搶救及搶救部署說明、災後處置措施、檢討分析與策進作為，書面報告共19頁。

曾義雄批，「這哪是檢討報告這充其量是生活札記」，報告寫到消防局長到場接任現場總指揮官，消防局長許美雪到現場，穿著便服、背著女用包包，指揮官裝備呢？無線電呢？「到底檢討了什麼！」

曾義雄怒批，生命消失讓人心痛，到底學到什麼？今年初恆春弟兄為什麼會在消防車前被車撞死？教育訓練出了問題。「這篇報告周春米打39分，也是跟許美雪局長一樣死當，沒有認真檢討。」

「指揮官是誰？救災現場一團亂」，他人在現場，高雄支援來的說，現場沒有地方報到，沒有人任務派遣。這麼小範圍擠了這麼多的消防車、擠了這麼多的人。

曾義雄說，消防弟兄接受化學災害訓練、指揮官訓練的人寥寥無幾。消防弟兄服勤時間，福利合理嗎？平日訓練器材等，根本沒有時間增強體能，最後是裝備，再精良裝備也抵不過五百倍高溫。

針對後續勞工權利，要求明揚做勞工安置計畫等，是他行文給勞青處，勞動部才要明揚做，後續狀況完全沒有，皮球踢來踢去，完全都是做政治亮點、作秀。

屏東縣議員曾義雄批，明揚大火現場指揮一團亂，消防局長許美雪（後排右三）穿著便服、背著女用包包，指揮官裝備呢？無線電呢？「到底檢討了什麼！」。圖為明揚大火現場情況。圖／取自屏東縣府網站
屏東縣議員曾義雄批，明揚大火現場指揮一團亂，消防局長許美雪（後排右三）穿著便服、背著女用包包，指揮官裝備呢？無線電呢？「到底檢討了什麼！」。圖為明揚大火現場情況。圖／取自屏東縣府網站
屏東縣議員曾義雄怒批專案報告根本是生活札記，給周春米打39分，沒有認真檢討。記者劉星君／攝影
屏東縣議員曾義雄怒批專案報告根本是生活札記，給周春米打39分，沒有認真檢討。記者劉星君／攝影

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