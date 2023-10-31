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新竹都城隍廟小吃攤商贈金門水域救援車 加碼捐救助器材
在新竹都城隍廟小吃商圈擺攤的陳美枝，擔任消防局鳳凰志工超過20年，她在今年9月底捐贈金門縣消防局水域救援車1輛，今天啟用，陳美枝從台灣跨海到金門參加，金門副縣長李文良代表接受，陳美枝還加碼捐贈車禍救助用的器材「大蟒蛇」，補足消防局5處分隊需求。
金門縣消防局表示，水域救援車有別於一般貨卡車，必須於出勤途中拖拉水域船架，需有專責機關檢驗合格的相關拖拉器材才能合法上路。水域救援車於109年投入3輛，礙於預算及政策考量，迄今尚待補實。
消防局表示，陳美枝長期投入鳳凰救護志工，發願在今年城隍爺生日時，以都城隍爺名義捐贈消防車，然而車子下訂後主要金流中斷，但她沒有放棄，「相信城隍爺會幫助我」，經與新竹城隍廟方接洽後以指名捐贈的形式專款專用，號召超過2000人捐款。
李文良提到，政府預算有限，有賴民間熱心團體與善心人士挹注資源來彌補公共服務設備的不足。
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