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口足畫家楊恩典返鄉開畫展 收養高風險兒童愛中成長

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
口足畫家楊恩典畫母雞帶小雞來表達愛。記者蔡世偉／攝影
口足畫家楊恩典畫母雞帶小雞來表達愛。記者蔡世偉／攝影

六龜觀光藝文季在六龜老街池田屋廣場熱鬧登場，今年找來口足畫家楊恩典返鄉舉辦畫展，希望透過藝文活動帶動觀光，也將拍賣畫作，所得作公益反饋六龜育幼院。育有一女一子的楊恩典更發揮愛心，協助照顧脆弱家庭的小孩。

口足畫家楊恩典從小在六龜育幼院長大，直到28歲才離開，她18歲開始學習國畫，如今成為國際知名口足畫家，這次受邀返回家鄉六龜舉辦畫展，是她首次在當地舉辦公開畫展，希望透過藝文活動結合當地文化、溫泉、茶藝，帶動當地的觀光發展。

楊恩典展出系列畫作，有一幅母雞帶小雞圖，她表示，這幅圖畫想表達的就是自己過去在育幼院中，所受到創辦人楊牧師夫婦無微不至的愛，現在楊恩典育有一女一子，她也本著博愛的心，收養了好友的孩子。

因為好友來自高風險家庭，當對方提出請求時，楊恩典也義不容辭接下這個重擔，只希望孩子也能像她一樣，在愛中成長。如今孩子即將準備上學，看著孩子童顏童語的跟著自己丈夫的可愛對話，讓楊恩典相當滿足。

楊恩典在六龜老街池田屋舉辦畫展，也開放畫作認購，所得將回饋給六龜育幼院。

楊恩典 六龜 育幼院

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