高雄輕軌成圓 大順路沿線路口今全數開放通行
高雄輕軌大順路軌道工程今天完成最後大順/中正、大順/河堤路兩路口軌道舖築銜接。大順路沿線橫交路口施工護欄撤離，並開放通行，力拚年底完工、明年元旦後試營運目標。
高雄市政府捷運局表示，在交通、警察、工務等局處通力分工合作下，今天完成輕軌大順路沿線橫交路口鋪築銜接工程，並開放通行，可望大幅紓解交通壅塞情形
，將朝11月底完成機電系統、車輛測試，預計12月提報初履勘，力拚年底完工、明年元旦後試營運目標邁進。
輕軌工程第一階段自民國102年6月工程施工以來，歷經逾10年，輕軌二階路線「C24愛河之心站~C32凱旋公園站」，在施工團隊努力下，克服施工期間遭遇路口複雜管線、颱風豪雨、雨豆樹保護、周邊交通衝擊等困難，增派近1倍施工人力加緊趕工。
捷運局說明，經評估在不大幅影響輕軌運作及維持主線順暢前提下，已規劃10處路口提供左轉功能，配合道路鋪設及標線工程作業，陸續開放提供民眾使用。
這些路口包括富民路、河堤南路、莊敬路、灣中街、大豐路、鐵道一街、憲政路、武廟路，以及中正路等。輕軌通車後會密切監控沿線車流變化，適時檢討轉向管制策略，以兼顧整體系統運作效率。
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