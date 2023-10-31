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15.7億蓋六龜行政大樓、修新路 陳其邁：城鄉發展要同步
高雄市六龜區新建行政中心將耗資3.7億元建造，今天舉行動土典禮，市長陳其邁表示，六龜行政中心再加上即將在年底開工的高133線道路工程，兩工程預算加起來高達15.7億元，將打造完善的六龜區基礎建設與服務，也顯示出高雄市政府展現照顧偏鄉決心。
興建完工將近半個世紀的六龜區行政中心，屋舍老舊破損有結構安全的疑慮。為提供當地民眾更舒適、安全的洽公環境，高雄市政府為提供當地民眾更舒適安全的洽公環境，將拆除既有辦公廳舍，在原來地點蓋新的聯合行政中心，工程預計耗資新台幣3.7億元，493天興建完成。
高雄市長陳其邁表示，六龜在日治時期就是原住民與漢人交流的地方，是具有歷史與文化的地區，新的六龜行政中心將融入過去的歷史文化，並導入BIM系統提升工程品質，完工後預計取得綠建築標章與智慧建築標章。
陳其邁還透露日前順利決標的高雄市六龜區高133線道路重建工程，從6億增至12億，再加上3.7億的六龜區行政中心，兩工程將耗資15.7億，展現出政府強調城鄉同步發展，展現照顧偏鄉決心。
未來的六龜行政中心為地上4層鋼筋混凝土構造物，建築立面以剪影造型隱喻天滿宮歷史遺蹟，2樓空橋保留天滿宮景觀軸線與空間機能動線。結合周圍景點饒富古意的洪稛源、池田屋，人文徒步道的竹徑、蝶園，天滿宮祈福廣場及福龜石梯景觀平台。讓行政中心不僅是洽公空間，更是六龜之心旅遊打卡新景點。
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