登革熱噴藥民怨四起 高市議員質疑「難道僅剩噴藥一招？」

登革熱疫情延燒，高市已破1222例，藍綠多名議員今天不約而同關切，指許多里重複噴藥3、4次，民怨四起，衛生局指20年來都採噴藥防治，難道僅此一招？指台南市已頒布噴藥區域如查無孳生源，即免重複噴藥，高雄難道無法比照；衛生局長黃志中坦承防治登革熱還有精進空間，但解釋，噴藥是遏止帶病毒斑蚊，無法完全清除蟲卵才最傷神。

高雄市議會今天進行衛環部門質詢，議員黃香菽說， 6月至今高市登革熱高達1222例，平均每天增加2、30例，但民眾抱怨，有些里已噴藥3、4次，住家家具噴藥前需先包膠帶，噴藥當天需請假，噴藥如果有用，為何噴過的區域還一樣嚴重？議員陳美雅也說，噴藥人員上課時間進入國小噴藥，家長擔心對小朋友健康造成影響。

議員白喬茵指噴藥過程有民眾反映家中狗狗中毒，台南也有噴藥噴到火燒厝，但台南登革熱病例比高雄多，9月29日已決策，確診家戶只要查無孳生源，就不再噴藥，高雄難道不能比照。

「防治登革熱，噴藥是最後一招嗎？」議員鍾易仲指高雄登革熱疫情明顯失控，衛生局7月招募一批臨時人力，之後調度化學兵甚至長照人員協助，嚴重影響相關人員本身業務。且支援噴藥的人力毫無保護性備品，有人事後出現感冒等症狀，卻傳市立醫院「被迫」不能開診斷書。

衛生局長黃志中說，近期招入200多名臨時人員，並未調度其他局處人員支援噴藥。關於開診斷書一事，事實上是有同仁逼醫師開診斷書，對醫師不禮貌，此事已進入調查，「我負完全責任」。

黃志中說，今年登革熱疫情與往年最大的不同是多點散發，例如通報20個個案，卻分布在18個里；不過只要認定屬同一波感染，並不會再噴藥。重複噴藥有2個理由，一種是市民在其他縣市活動被感染，其次是噴藥只遏阻帶病毒的斑蚊，未清除掉依附在溝渠的蟲卵，市民須加強「清刷巡倒」，才能杜絕病媒蚊孳生。