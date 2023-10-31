快訊

指柯文哲要公平「其實卡住一切」 趙少康曝藍白整合關鍵：否則最後全落空

ETF人氣王配息出爐！00878再度開出0.35元、單季殖利率達1.7％

從抖音爆紅！小學生流行玩「蘿蔔刀」 少保官：學校要做好這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市議會首設親子友善空間 讓議員一邊問政一邊帶小孩

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市設置全台首座議會附設的親子友善空間，多位議員爸爸今天有了一邊問政，一邊帶小孩的初體驗。記者王昭月／攝影
高雄市設置全台首座議會附設的親子友善空間，多位議員爸爸今天有了一邊問政，一邊帶小孩的初體驗。記者王昭月／攝影

議員催生下，高雄市議會成立全台第一個議會附設的的親子友善空間，議員邱俊憲、黃文志都帶孩子來，進行「一邊問政、一邊顧小孩」鮮體驗，今天適逢萬聖節，出席的議員與小朋友都應景打扮，讓嚴肅的問政殿堂流露溫馨。

高市議會親子友善空間由議員湯詠瑜提案，獲議長康裕成支持，副議長曾俊傑表示，議會帶頭落實職場友善空間，希望能拋磚引玉，帶社會朝向親子友善職場目標。議員們以後可以常帶小孩來議會，一邊問政、一邊顧小孩，讓太太放鬆一下。

湯詠瑜今天化身說故事阿姨，她表示，當初會提案設立親子友善空間，就是希望從議會示範起，現在雙薪家庭多，親子互動的時間及空間，都需要特別安排跟規劃。

高雄市議會親子友善空間設於議會圖書館內，現場供有兒童繪本及書籍及小朋友們喜愛的廚房玩具及玩偶，「議員爸爸」邱俊憲、黃文志帶孩子來體驗，小朋友嗨翻。黃文志說，議會設置親子友善空間，讓員工在工作之餘，也與孩子多一處休息互動的場域；邱俊憲樂見親子友善空間的設置，指一改變議會冰冷形象。

高雄市設置全台首座議會附設的親子友善空間，多位議員爸爸有了一邊問政，一邊帶小孩的初體驗。記者王昭月／攝影
高雄市設置全台首座議會附設的親子友善空間，多位議員爸爸有了一邊問政，一邊帶小孩的初體驗。記者王昭月／攝影

親子 議員 湯詠瑜

延伸閱讀

影／黃捷看板入雄女遭批政治染指校園 黃捷：只是表達學姐關心學妹

雄女全女力參賽黑豹旗 高市女議長：鬥志拚勁超越勝負

韓國瑜金句「支持者都攝護腺腫大」 高市衛生局：恐是癌快就醫

高雄輕軌明年元旦路網成形 新票價出爐最貴搭一圈35元

相關新聞

登革熱噴藥民怨四起 高市議員質疑「難道僅剩噴藥一招？」

登革熱疫情延燒，高市已破1222例，藍綠多名議員今天不約而同關切，指許多里重複噴藥3、4次，民怨四起，衛生局指20年來都...

周春米議會施政報告 藍綠議員關注爭取台積電進駐進度

屏東縣長周春米今到議會施政報告，周春米說，近五年來屏東縣府預算逐年增加， 113年預算555億8500多萬元，全力拚建設...

高市議會首設親子友善空間 讓議員一邊問政一邊帶小孩

在議員催生下，高雄市議會成立全台第一個議會附設的的親子友善空間，議員邱俊憲、黃文志都帶孩子來，進行「一邊問政、一邊顧小孩...

議員批宜居高雄自殺率卻六都第2 建議設自殺防治中心

高雄市議會衛環部門質詢，議員李眉蓁、白喬均關切自殺問題，指高雄號稱宜居城市，但自殺率竟在6都排名第二，質疑人力不足，並建...

搶救生態…深怕穿山甲遭野犬群起圍攻 龍崎牛埔里這麼做

台南龍崎牛埔里被畫設為惡地自然保留區與地質公園，生物樣態豐富，不過當地近一周內發現2隻二級保育類動物的穿山甲受傷，學界、...

萬聖節大彩蛋 高雄棧貳庫旋轉木馬再延1個月告別

高雄棧貳庫白色旋轉木馬原訂到今年10月底下台一鞠躬，市長陳其邁於昨晚突在臉書宣布，將延至11月，邀大家把握最末一個月時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。