高市議會首設親子友善空間 讓議員一邊問政一邊帶小孩

在議員催生下，高雄市議會成立全台第一個議會附設的的親子友善空間，議員邱俊憲、黃文志都帶孩子來，進行「一邊問政、一邊顧小孩」鮮體驗，今天適逢萬聖節，出席的議員與小朋友都應景打扮，讓嚴肅的問政殿堂流露溫馨。

高市議會親子友善空間由議員湯詠瑜提案，獲議長康裕成支持，副議長曾俊傑表示，議會帶頭落實職場友善空間，希望能拋磚引玉，帶社會朝向親子友善職場目標。議員們以後可以常帶小孩來議會，一邊問政、一邊顧小孩，讓太太放鬆一下。

湯詠瑜今天化身說故事阿姨，她表示，當初會提案設立親子友善空間，就是希望從議會示範起，現在雙薪家庭多，親子互動的時間及空間，都需要特別安排跟規劃。

高雄市議會親子友善空間設於議會圖書館內，現場供有兒童繪本及書籍及小朋友們喜愛的廚房玩具及玩偶，「議員爸爸」邱俊憲、黃文志帶孩子來體驗，小朋友嗨翻。黃文志說，議會設置親子友善空間，讓員工在工作之餘，也與孩子多一處休息互動的場域；邱俊憲樂見親子友善空間的設置，指一改變議會冰冷形象。