預防農民職業災害 屏縣府與屏東榮總守護農友健康

強化農民職業安全意識，避免職業傷病發生，屏東縣政府結合屏東榮民總醫院展開三場農民職災宣導場次，昨首場在恆春鎮農會舉辦，第二、三場次將在11月14、21日分別在萬巒地區農會及屏東縣農會鹽埔辦事處舉辦。 農業處長鄭永裕說，盼能為推動建構屏東地區職業傷病網絡醫院盡一分心力，造福縣內農民。

農業處長鄭永裕說，農業工作型態具多元性及特殊性，流行病學研究相對少，且因被保險人年齡偏高病因不易判別、農民生活及工作領域不易區分等種種因素，使得農民職業病認定上面臨各種的挑戰，因農民職業傷病因果關係判斷不易，所以農民職業災害保險試辦初期採「先傷後病」方式，第一階段優先試辦因果關係較為明確的「職業傷害」，民國110年9月10日起才將「職業病」納入農職保保險給付範圍，讓農民職業安全保障範疇更臻完善。

縣府表示，屏東榮民總醫院是農業部認可農民職業災害保險職業病醫療機構，屏東榮總職業醫學專科醫師翁鼎家教導農民認識常見職業傷病及相關預防措施，希望提升從農者對於危害的認知，進而保護自身安全。

屏東縣政府提醒參加農民職業災害保險的農民朋友，若懷疑自身疾病是從事農務作業所導致，應洽職業醫學科專科醫師診治，並開立診斷書與評估報告書後，再到投保農會申請給付。