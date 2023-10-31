搶救生態…深怕穿山甲遭野犬群起圍攻 龍崎牛埔里這麼做

台南龍崎牛埔里被畫設為惡地自然保留區與地質公園，生物樣態豐富，不過當地近一周內發現2隻二級保育類動物的穿山甲受傷，學界、社團與地方居民聯手搶救，昨晚首次進行野放追蹤，後續將展開生態調查。

昨野放穿山甲取名「小牛」，是本月24日晚間，知名竹編藝師陳連東發現牠有些微傷勢，疑遭野犬攻擊，由台南社大環境行動小組研究員晁瑞光、中華醫事科大副教授黃煥彰等協助搶救工作。

「小牛」交由屏東科大野生動物保育研究所助理教授孫敬閔帶回檢查照顧。植入晶片後，昨晚在牛埔里順利野放。後續將以追蹤器，調查主要棲息範圍，並且會在周遭環境裝置攝影設備，了解可能存在的危險。

但開始野放前，又在附近柏油路救到了另一隻穿山甲，鱗片呈脫落狀態，還有疑似遭遊蕩犬撕咬的癒合傷痕，當地居民將牠取名「小星」，同樣由孫敬閔暫時帶回屏科大診療。