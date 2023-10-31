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搶救生態…深怕穿山甲遭野犬群起圍攻 龍崎牛埔里這麼做

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

台南龍崎牛埔里被畫設為惡地自然保留區與地質公園，生物樣態豐富，不過當地近一周內發現2隻二級保育類動物的穿山甲受傷，學界、社團與地方居民聯手搶救，昨晚首次進行野放追蹤，後續將展開生態調查。

昨野放穿山甲取名「小牛」，是本月24日晚間，知名竹編藝師陳連東發現牠有些微傷勢，疑遭野犬攻擊，由台南社大環境行動小組研究員晁瑞光、中華醫事科大副教授黃煥彰等協助搶救工作。

「小牛」交由屏東科大野生動物保育研究所助理教授孫敬閔帶回檢查照顧。植入晶片後，昨晚在牛埔里順利野放。後續將以追蹤器，調查主要棲息範圍，並且會在周遭環境裝置攝影設備，了解可能存在的危險。

但開始野放前，又在附近柏油路救到了另一隻穿山甲，鱗片呈脫落狀態，還有疑似遭遊蕩犬撕咬的癒合傷痕，當地居民將牠取名「小星」，同樣由孫敬閔暫時帶回屏科大診療。

晁瑞光表示，救護到「小星」的地方，短短20公尺距離，就發現9處覓食洞，研判生態豐富，真的需要大家保護。而穿山甲的鱗片過去被視為珍貴藥材，早期遭大量獵捉，導致瀕臨滅絕，他更呼籲民眾勿抓捕，也別棄養犬隻，造成生態危機。

本月24日獲救的「小牛」做晚首度進行野放，後續將以追蹤器，調查棲息範圍，並在周遭裝置攝影設備。記者李文德／攝影
本月24日獲救的「小牛」做晚首度進行野放，後續將以追蹤器，調查棲息範圍，並在周遭裝置攝影設備。記者李文德／攝影
昨晚野放前，又在附近柏油路發現受傷穿山甲，目前由屏東科大野生動物保育研究所助理教授孫敬閔帶回診療。記者李文德／攝影
昨晚野放前，又在附近柏油路發現受傷穿山甲，目前由屏東科大野生動物保育研究所助理教授孫敬閔帶回診療。記者李文德／攝影

穿山甲 野放 埔里

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