12年業績成長百倍！ 郡都建設斥資10億在高雄農16建企業總部

公司原設於高雄楠梓區的郡都建設，負責人父子兩代聯手打拚，推案總銷金額從2011年的1億到現在的100億，成長百倍！因應事業體日益壯大，郡都建設選在農16特區斥資10億興建企業總部，今天動土，將興建地下4層、地上9層的頂級商辦，預定2025年啟用，於擁有凹子底森林公園永久棟距的新基地，開展事業全新版圖。

郡都企業總部前身星巴克明倫店，地點位在明誠三路及明倫路角地，公園第一排，面積約276坪，屬於「住四」土地，將蓋9層樓高建築，1樓挑高10米，總樓高近50米，氣勢不凡。這樣的優勢地段若蓋住宅，單坪價格至少賣上50萬，但郡都建設用來興建企業總部，形塑品牌形象及價值。

郡都總經理唐承說，位在楠梓區的辦公空間早已不敷使用，一直在尋找適合地點，營造e化優質辦公環境，年初得知明倫路星巴克土地要賣，當天決定買下，集團以4億4236萬元購入，換算每坪160萬元，全棟以「超越極限」為設計概念，1樓門廳規畫高檔店面，2至4樓租給協助廠商，5樓8樓為企業辦公空間，9樓為會館，頂樓並架設太陽能光電板，呼應淨零城市趨勢。

唐承說，2011年他接手郡都建設後，推案總銷金額從首年的1億，到現在100億，成長了100倍，今年的2案包括楠梓區「郡都科楠」，橋頭新市鎮的「郡都橋科大極」，兩案總銷合計98億，未來集團將走向多角化經營，也往市區推案，創造能見度。

郡都建設近年在高醫附近興建的「郡都當代」；在85大樓對側與甲山林合作興建的「繽海」都賣出好成績，今年還會持續購地。唐承說，台積電確定在高雄設2奈米廠之後，北高雄產生科技人才進住需求，楠梓和橋頭房市預估將躍上3字頭。將已掛牌籌備的高雄科學園區實驗中學，就成為房市誘因。