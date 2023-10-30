WOW！Kaohsiung 觀光局組高雄隊曼谷搶泰客

疫後搶攻國際觀光客，高雄市觀光局前往曼谷辦理「WOW！Kaohsiung」海外觀光推介會，搶攻泰國觀光客，透過駁二彩虹地景主視覺，展現高雄豐富多元文化。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後積極搶攻國際觀光客，在觀光局長高閔琳帶隊下，市府團隊及高雄觀光大使「高雄熊」29日攜手觀光公協會及旅行、旅宿、餐飲、文創等觀光業者共組高雄隊齊力行銷高雄觀光；將高雄全台獨有的海空雙港、山海河港城魅力、美食和友善LGBTQ＋等城市特色，推薦分享給泰國旅客。

高閔琳表示，8月赴馬來西亞及新加坡行銷國際觀光，引起當地旅遊業者廣大迴響，積極搶攻東南亞旅遊市場，這次選擇泰國曼谷辦理觀光推介活動及B2B業者商談會。

高閔琳引泰國出境旅遊協會預估，今年泰國出境旅遊預估有750萬人次；我國來台境外旅客，泰國約24萬人次，位居東南亞前4位；高雄與泰國每週有14班航班直飛交通便利，非常值得持續深耕的市場。

依觀光局新聞稿，高閔琳此行拜會泰國出境旅遊協會(TTAA)、泰國台灣商會聯合總會(TTBA)、中華航空泰國分公司、泰國最大出境旅行社Quality Express、Formosa Journey Land、泰國航空總部等單位，洽談台泰雙方觀光交流及引客計畫。

高閔琳簡報分享高雄特色遊程、新穎國際性地標、多樣美食文化，及美麗的海空雙港、山海河港城市景色及觀光影片。高雄觀光推介會以「WOWKAOHSIUNG」為主題，以高雄駁二彩虹地景為主視覺，傳達高雄令人讚嘆的美食、美容、觀光亮點、宗教旅遊、節慶和LGBTQ+友善旅遊等6大面向。

觀光局表示，台灣於2019年成為亞洲第一個開放同性婚姻的國家，高雄市觀光局今年更公布LGBTQIA性別友善旅宿35家，並於市府官網「高雄旅遊網」設立「性別友善旅宿專區」；目前更進一步推動性別友善旅宿標章，努力提升服務量能、營造友善環境，接軌國際。

透過在曼谷的高雄國際觀光推介會，希望讓更多泰國出境旅客及全泰人口約8%的LGBTQ＋社群，更深入了解高雄魅力，進而旅行台灣、首選高雄。