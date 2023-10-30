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年底高捷輕軌成圓 預定元旦後試營運免費搭乘

中央社／ 高雄30日電

高雄輕軌歷經10年即將年底完工成圓，在履勘順利通過取得營運許可後，預計明年元旦後試營運，將由目前計次收費改採里程計費；慶祝輕軌成圓試營運免費，進出月台刷卡不扣款。

高雄市政府捷運局今天新聞稿表示，輕軌成圓後運價方案，經市府大眾捷運系統運價審議委員會10月12日審議同意，基本運價方案為起程運價新台幣20元，基本里程5公里，續程5到9公里每2公里增加5元，超過9公里以最高運價35元收費。即未來收費票價範圍為20元、25元、30元及35元等4種依不同里程計價。

輕軌成圓初期營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘。目前輕軌採刷卡計次收費(紙本購票30元)，以電子票證或乘車碼搭乘輕軌享優惠票價10元，輕軌成圓後試營運期間將至明年元宵節假期結束，並於2月26日正式採里程收費。

試營運優惠活動採全線進出月台刷卡不扣款，以利收集旅客乘車資料，透過旅客回饋意見加以優化輕軌營運方式，並擴大範圍吸引外地遊客利用春節年假前往搭乘體驗，達到城市行銷效果。

輕軌讀卡機目前裝設月台中央及列車上，當月台候車旅客較多或車廂內擁擠時，旅客常不易前往驗票機刷卡付費。為解決此問題，捷運局表示，未來輕軌成圓後將陸續在月台中間及列車內驗票機移設至月台端出入口處，類近捷運閘門概念，在進出站時先在車站內完成刷卡，加快民眾進出列車效率。

高雄輕軌 捷運

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