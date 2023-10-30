清朝曹謹築圳灌畝237周年誕辰 立委賴瑞隆獲曹公奬
農業部農田水利署高雄管理處今天在高雄鳳山區曹公廟舉行曹公237周年誕辰慶典，感念曹謹公在擔任台灣府鳳山縣知縣任內，開鑿「曹公圳」引水源灌溉田畝的恩德。今年「曹公奬」得奬人是立法委員賴瑞隆。
農田水利署長蔡昇甫主持慶典儀式，高雄管理處長呂文豪與全體員工上香參拜。來賓包括前高雄農田水利會長李清福、立法委員賴瑞隆、市議員林智鴻、高雄市民政局副局長蔡翹鴻、水利局副局長許峻源、鳳山區長石慶豐、岡山區長陳振坤、農田水利署屏東管理處組長呂致仁等。
蔡昇甫表示，曹公治水築圳，為高雄地區奠定農業灌溉基礎。在高雄灌區面臨百年大旱，雨量稀缺的情形下，高雄管理處透過「找水、配水、導水」等各項節水抗旱對策，才能化險為夷完成供灌，最終不僅如期收穫，而且總收穫面積、總產量、價格皆比同期增加。
呂文豪表示，管理處今年一期作歷經百年大旱期間，在中央與地方各方考量的前提下，屢屢要求高雄灌區停灌，但高雄管理處灌溉水源與其他管理處屬於水庫型灌區不同，主要依賴高屏溪等水系引灌，降雨量的多寡與降雨區適切與否，成為左右供灌成敗的關鍵。高雄管理處灌區在各方努力之下，如期完成今年第一期作供灌，更節省農業用水支援高雄民生、工業用水達5400萬噸。
今年「曹公奬」由立法委員賴瑞隆獲得，在2021年上半年及今年台灣面臨百年大旱，高雄水情空前嚴峻之際，賴瑞隆在立法院經濟委員會議質詢中，積極要求經濟部針對旱象的七大解方應再加快、加大處理力道，並為高雄灌區協調中央與地方水利單位，諸如再生水、海水淡化廠設備建置、大型抽水設備的調借、水資源調撥與協調等事蹟，與曹公為水利建設精神相同，所以榮得此獎項。
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