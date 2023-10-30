觀光署澎湖國家風景區管理處鼓勵秋冬季節遊澎湖，推出「飛航遊輪」遊程，一趟飛機、一趟澎湖輪的遊程，可一次陸海空都體驗，還可享雙重優惠，名額只有315名。

澎湖國家風景區管理處表示，澎湖秋冬觀光遊程所推出的「飛航遊輪」（Fly Cruise）遊程，委由澎湖觀光圈與KKday、行走雲、潮澎湖平台辦理，即日起至11月15日止，名額只有315名。

「飛航遊輪」遊程，自由行或團體遊客，只要是交通往返台澎交通，分別搭船及飛機各一趟次，皆可獲潮澎遊產品行程預購平台200元線上消費券，遊程中在澎湖訂購食、宿、遊、購、行等產品，單筆消費1000元，亦可再享受200元折扣優惠，可分別向參加旅行社或澎湖觀光圈索取 。

澎管處表示，「飛航遊輪」遊程，可享受海上遊輪旅行、搭乘飛機以及陸地行程3種體驗，深度欣賞澎湖的歷史文化及旅遊景點，感受慢遊澎湖群島的樂趣，大啖肥美的海鮮及選購各式特色伴手禮，提升澎湖秋冬觀光經濟效益。

澎管處表示，澎湖觀光圈「潮澎遊產品行程預購平台」，已上架超過600項產品，包含食、宿、遊、購、行等，皆是澎湖最好吃、最好玩、最具特色的產品，透過預購平台的折扣利多，讓消費者於秋高氣爽之際，來一趟澎湖之旅。