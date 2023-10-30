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各地物產館紛熄燈 高雄物產館碩果僅存原因開箱

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄物產館兼具農特產品展售、觀光旅遊、農業文化展示等特色，消費者選購之餘還能認識高雄農業發展現況。記者王昭月／翻攝
高雄物產館兼具農特產品展售、觀光旅遊、農業文化展示等特色，消費者選購之餘還能認識高雄農業發展現況。記者王昭月／翻攝

網購及疫情衝擊實體店面生存空間，全台不少物產館紛畫下休止符，開設11年的高雄物產館卻屹立不搖，幾乎是地方政府直營單位中碩果僅存，高市農業局表示，主要原因是高雄物產館與時俱進，結合網路行銷及外送宅配平台突破實店面經營困境，才得以永續。

各地農漁業物產館最近紛吹熄燈號，屏縣府在熱帶農業博覽會園區打造的農業物產館去年8月19日才開幕，不料南仁湖集團苦撐1年，上月認賠退場。台南市南瀛物產館、國道1號新營服務區開設的台南農特產品物產館、雲林高鐵站內的雲林物產館、高鐵彰化物產館田中稻站及台中霧峰區農會內的台灣農漁業物產館，都「短命」收場。

高雄物產館算箇中「奇葩」，2012年9月底風光開幕，集結新鮮蔬果、加工特產、冷凍漁產等，標榜產地直送，更常舉辦廚藝教室、親子手作、時令農產農業體驗活動、農業講座，提升高雄農漁產品能見度及銷量，至今屹立不搖。

高市農業局副局長王正一表示，市府投資高雄物產館，主要是推廣在地農產，而非以營利為目的，市府除同意商家兼賣50%以下非在地農產商品， 擴大服務群眾的彈性空間，吸引客光顧，更規畫戶外活動帶進人潮；開創伴手禮授權的獨賣商機，公私協力打造成有人氣、接地氣的農業園區，維繫發展。不過高雄物產館因是閒置辦公廳舍活化再利用，先天停車位不足，車輛需多繞遠路，仍待克服。

王正一說，物產館兼具農特產品展售、觀光旅遊、農業文化展示等特色，消費者選購之餘還能認識高雄農業發展現況。館內販售高雄各地區農漁會及在地食材加工業者直接供應的產品，物產從山林到海洋都有，目前以農特產加工品及伴手禮為主，未來是否增設生鮮拍賣區吸客，尚需評估。

高市農業局表示，高雄物產館多角經營，2020年增設「鋤地餐酒館」，大量使用在地安全食材供應豐富的家常菜色，另供應高雄小農釀製的各類風味酒飲，並附設歡唱空間，營造高雄城市樂活主義。

高雄物產館常舉辦廚藝教室、親子手作等活動，提升高雄農漁產品能見度及銷量。記者王昭月／翻攝
高雄物產館常舉辦廚藝教室、親子手作等活動，提升高雄農漁產品能見度及銷量。記者王昭月／翻攝
以閒置辦公廳舍活化改造的高雄物產館，與時俱進，突破實體店面經營困境。記者王昭月／翻攝
以閒置辦公廳舍活化改造的高雄物產館，與時俱進，突破實體店面經營困境。記者王昭月／翻攝
高雄物產館販售的商品從山林到海洋都有，目前以農特產加工品及伴手禮為主。記者王昭月／翻攝
高雄物產館販售的商品從山林到海洋都有，目前以農特產加工品及伴手禮為主。記者王昭月／翻攝

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