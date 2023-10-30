快訊

種出冠軍米賺不到基本薪資 退休士官長笑：做身體健康

以色列盼巴勒斯坦自治政府重返加薩 巴總理提「1條件」：否則免談

傳奇歌后陳淑樺曾傳失智…消失25年露面了！密友吐近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌明年元旦至2月26日免費 新票價只有四種價錢

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄輕軌路網將成圓，預計於明年元旦試營運。記者卜敏正／攝影
高雄輕軌路網將成圓，預計於明年元旦試營運。記者卜敏正／攝影

高雄輕軌歷經10年施工，今年底路網成圓，高雄捷運局表示，預計明年元旦起試營運，慶祝成圓，元旦至2月26日免費，之後採里程計費，起程運價20元，每2公里增加5元，超過9公里以最高運價35元收費，也就是未來高雄輕軌只有20元、25元、30元及35元四種票價。

捷運局表示，輕軌成圓路線將在12月9日辦理初勘，今年底前取得交通部營運許可，預計明年元旦後試營運，將由目前計次收費改為里程計費，慶祝輕軌成圓試營運免費，進出月台刷卡不扣款。

捷運局說，輕軌成圓後基本運價方案為起程運價20元，基本里程5公里，續程5~9公里每2公里增加5元，超過9公里以最高運價35元收費，未來收費票價範圍為20元、25元、30元及35元等四種依不同里程的計價。

輕軌成圓初期營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘。目前輕軌採刷卡計次收費，紙本購票30元，以電子票證或乘車碼搭乘輕軌享優惠票價10元，輕軌成圓之後試營運期間將至明年元宵節假期結束，也就是明年2月26日正式里程收費。

捷運局表示，輕軌讀卡機目前裝設於月台中央及列車上，當月台候車旅客較多或車廂內擁擠時，旅客常不易前往驗票機刷卡付費，為解決此問題，未來輕軌成圓後，將陸續於月台中間及列車內驗票機，移設至月台端出入口處，就像捷運閘門概念在進出站時先在車站內完成刷卡，以加快旅客進出列車的效率。

高雄輕軌在成圓路網結束試營運後，只會有20元、25元、30元及35元四種票價。圖／高雄捷運局提供
高雄輕軌在成圓路網結束試營運後，只會有20元、25元、30元及35元四種票價。圖／高雄捷運局提供
高雄輕軌路網成圓，預定明年元旦起試營運。圖／翻攝自臉書高雄點Kaohsiungtien
高雄輕軌路網成圓，預定明年元旦起試營運。圖／翻攝自臉書高雄點Kaohsiungtien

高雄輕軌

延伸閱讀

回響／輕軌改善連明眼人都需要 學者疾呼更多安全措施

高雄輕軌慶成圓 臉書複製貼上26字送iPhone15、蜜柑限量商品

高雄輕軌明年元旦路網成形 新票價出爐最貴搭一圈35元

一張照曝高雄下班成塞車惡夢 輕軌遭諷「大型路障」市府提這解方

相關新聞

高雄輕軌明年元旦至2月26日免費 新票價只有四種價錢

高雄輕軌歷經10年施工，今年底路網成圓，高雄捷運局表示，預計明年元旦起試營運，慶祝成圓，元旦至2月26日免費，之後採里程...

國際書展暨蔬食博覽會4日佛光山登場 推千手千眼護地球

由高雄市政府、人間文教基金會共同主辦「2023國際書展暨蔬食博覽會」，11月4日至12日在佛光山佛陀紀念館舉辦，今年訴求...

種出冠軍米賺不到基本薪資 退休士官長笑：做身體健康

在高雄美濃地區人稱「士官長」的老農巫璋貴，他種植的稻米連年獲獎，更曾獲得全國第二的佳績。雖然已經高齡76歲，但他仍想繼續...

金門復國墩增1打卡景點「嗆蟹」 民眾搶拍大喊「尚青」

金湖鎮又多一處打卡景點！金湖鎮復國墩漁港最近多了一個嶄新的打卡景點「嗆蟹」，這個超大螃蟹鋼雕矗立於漁港上方，栩栩如生、看...

屏東進入空汙季 環保局查獲109件違規…露天燃燒最多

屏東每年10月至隔年3月期間是空品不良季節，受東北季風挾帶境外汙染物及地形等影響，發生大氣擴散不佳，或午後光化作用造成空...

「以蚊剋蚊」全台首見！高雄將野放帶菌公蚊防治登革熱

高雄市今年本土登革熱病例已破千例，且造成兩人死亡，高雄市議員方信淵今質詢時，建議衛生局仿效國外「以蚊剋蚊」的生物防治病媒蚊做法，來控制登革熱疫情。衛生局長黃志中表示，已與高醫大合作有初步成果，未來將啟動野放蚊子試驗，以期達到「以蚊剋蚊」效果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。