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高雄輕軌明年元旦至2月26日免費 新票價只有四種價錢
高雄輕軌歷經10年施工，今年底路網成圓，高雄捷運局表示，預計明年元旦起試營運，慶祝成圓，元旦至2月26日免費，之後採里程計費，起程運價20元，每2公里增加5元，超過9公里以最高運價35元收費，也就是未來高雄輕軌只有20元、25元、30元及35元四種票價。
捷運局表示，輕軌成圓路線將在12月9日辦理初勘，今年底前取得交通部營運許可，預計明年元旦後試營運，將由目前計次收費改為里程計費，慶祝輕軌成圓試營運免費，進出月台刷卡不扣款。
捷運局說，輕軌成圓後基本運價方案為起程運價20元，基本里程5公里，續程5~9公里每2公里增加5元，超過9公里以最高運價35元收費，未來收費票價範圍為20元、25元、30元及35元等四種依不同里程的計價。
輕軌成圓初期營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘。目前輕軌採刷卡計次收費，紙本購票30元，以電子票證或乘車碼搭乘輕軌享優惠票價10元，輕軌成圓之後試營運期間將至明年元宵節假期結束，也就是明年2月26日正式里程收費。
捷運局表示，輕軌讀卡機目前裝設於月台中央及列車上，當月台候車旅客較多或車廂內擁擠時，旅客常不易前往驗票機刷卡付費，為解決此問題，未來輕軌成圓後，將陸續於月台中間及列車內驗票機，移設至月台端出入口處，就像捷運閘門概念在進出站時先在車站內完成刷卡，以加快旅客進出列車的效率。
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