快訊

種出冠軍米賺不到基本薪資 退休士官長笑：做身體健康

以色列盼巴勒斯坦自治政府重返加薩 巴總理提「1條件」：否則免談

傳奇歌后陳淑樺曾傳失智…消失25年露面了！密友吐近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際書展暨蔬食博覽會4日佛光山登場 推千手千眼護地球

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府、人間文教基金會共同主辦「2023國際書展暨蔬食博覽會」，11月4日至12日在佛光山佛陀紀念館舉辦。記者徐如宜／攝影
高雄市政府、人間文教基金會共同主辦「2023國際書展暨蔬食博覽會」，11月4日至12日在佛光山佛陀紀念館舉辦。記者徐如宜／攝影

高雄市政府、人間文教基金會共同主辦「2023國際書展暨蔬食博覽會」，11月4日至12日在佛光山佛陀紀念館舉辦，今年訴求為「環保與心保—千手千眼護地球」。呈現生態環保、心靈環保、綠生活三大主題。

高雄市教育局副局長吳文靜與佛陀紀念館館長如常法師，主持今天的記者會。民權國小教師吳明洲編導行動劇，以生動活潑的話劇表演，傳達「環保與心保—千手千眼護地球」理念，宣導在地蔬果共減碳、綠色工藝最環保、哪叱鬧海學三好、迷你足球小而妙、綠色工藝最環保等亮點，響應全民綠生活，期盼大眾都能一起化作千手千眼觀世音菩薩，為守護地球而努力。

「書展是星雲大師遺願『平安幸福照五洲』的最佳寫照！」如常法師表示，國家圖書館推薦百家優質圖書，現場有「雲水書坊-行動圖書館大會師」、「大樹下故事屋」、兩場台北新劇團《哪吒鬧海》京劇演出，還有孩子最愛的千人茶禪。

吳文靜表示，市府與佛光山佛陀紀念館自2013年起合辦國際書展活動，已邁入第11年，透過政府與民間資源整合，擴大活動能見度與參與度，提升閱讀風氣並帶動南部地區閱讀風氣，讓高雄蛻變文化氣質的城市。感謝佛館捐贈好書給偏鄉學校，充實圖書資源豐富學子閱讀涵養。

吳文靜說，教育局積極推動學生閱讀教育，以國民中小學教育階段來說，參加教育部「閱讀磐石學校」及「閱讀推手個人獎項」，已有45所學校、52位教師獲獎。教育局也分別在國中及國小端建置「愛閱網」及「喜閱網」線上評量系統，截至今年10月，國小參與學生數已逾9萬5千人，通過闖關的書籍數超過346萬本。

高雄市將有33校、78車次、2500名師生，在書展期間到佛館進行校外教學活動。主辦單位邀請大家到佛館，充實閱讀涵養、豐富精神生活。活動訊息可上活動官網查詢。

高雄市教育局副局長吳文靜（左）與佛陀紀念館館長如常法師（右），推薦「2023國際書展暨蔬食博覽會」。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局副局長吳文靜（左）與佛陀紀念館館長如常法師（右），推薦「2023國際書展暨蔬食博覽會」。記者徐如宜／攝影
民權國小教師吳明洲編導行動劇，以生動活潑的話劇表演，傳達「環保與心保—千手千眼護地球」理念。記者徐如宜／攝影
民權國小教師吳明洲編導行動劇，以生動活潑的話劇表演，傳達「環保與心保—千手千眼護地球」理念。記者徐如宜／攝影
「2023國際書展暨蔬食博覽會」教大家如何吃的營養、食的健康。記者徐如宜／攝影
「2023國際書展暨蔬食博覽會」教大家如何吃的營養、食的健康。記者徐如宜／攝影
民權國小教師吳明洲編導行動劇，以生動活潑的話劇表演，傳達「環保與心保—千手千眼護地球」理念。記者徐如宜／攝影
民權國小教師吳明洲編導行動劇，以生動活潑的話劇表演，傳達「環保與心保—千手千眼護地球」理念。記者徐如宜／攝影
民權國小教師吳明洲編導行動劇，以生動活潑的話劇表演，傳達「環保與心保—千手千眼護地球」理念。記者徐如宜／攝影
民權國小教師吳明洲編導行動劇，以生動活潑的話劇表演，傳達「環保與心保—千手千眼護地球」理念。記者徐如宜／攝影
高雄市政府、人間文教基金會共同主辦「2023國際書展暨蔬食博覽會」，11月4日至12日在佛光山佛陀紀念館舉辦。記者徐如宜／攝影
高雄市政府、人間文教基金會共同主辦「2023國際書展暨蔬食博覽會」，11月4日至12日在佛光山佛陀紀念館舉辦。記者徐如宜／攝影

佛光山佛陀紀念館 高雄市

延伸閱讀

今年唯一月偏食 倒數不到24小時抬頭看「月亮缺一角」

參賽創新技術博覽會 中原大學這些作品抱回1鉑金、2金2銀

旗津逢20年最大潮 水利局神答：今年月球離地球非常近

綠色飲食正夯 餐飲業者紛推「蔬食」新菜搶市

相關新聞

高雄輕軌明年元旦至2月26日免費 新票價只有四種價錢

高雄輕軌歷經10年施工，今年底路網成圓，高雄捷運局表示，預計明年元旦起試營運，慶祝成圓，元旦至2月26日免費，之後採里程...

國際書展暨蔬食博覽會4日佛光山登場 推千手千眼護地球

由高雄市政府、人間文教基金會共同主辦「2023國際書展暨蔬食博覽會」，11月4日至12日在佛光山佛陀紀念館舉辦，今年訴求...

種出冠軍米賺不到基本薪資 退休士官長笑：做身體健康

在高雄美濃地區人稱「士官長」的老農巫璋貴，他種植的稻米連年獲獎，更曾獲得全國第二的佳績。雖然已經高齡76歲，但他仍想繼續...

金門復國墩增1打卡景點「嗆蟹」 民眾搶拍大喊「尚青」

金湖鎮又多一處打卡景點！金湖鎮復國墩漁港最近多了一個嶄新的打卡景點「嗆蟹」，這個超大螃蟹鋼雕矗立於漁港上方，栩栩如生、看...

屏東進入空汙季 環保局查獲109件違規…露天燃燒最多

屏東每年10月至隔年3月期間是空品不良季節，受東北季風挾帶境外汙染物及地形等影響，發生大氣擴散不佳，或午後光化作用造成空...

「以蚊剋蚊」全台首見！高雄將野放帶菌公蚊防治登革熱

高雄市今年本土登革熱病例已破千例，且造成兩人死亡，高雄市議員方信淵今質詢時，建議衛生局仿效國外「以蚊剋蚊」的生物防治病媒蚊做法，來控制登革熱疫情。衛生局長黃志中表示，已與高醫大合作有初步成果，未來將啟動野放蚊子試驗，以期達到「以蚊剋蚊」效果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。