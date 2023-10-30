國際書展暨蔬食博覽會4日佛光山登場 推千手千眼護地球

由高雄市政府、人間文教基金會共同主辦「2023國際書展暨蔬食博覽會」，11月4日至12日在佛光山佛陀紀念館舉辦，今年訴求為「環保與心保—千手千眼護地球」。呈現生態環保、心靈環保、綠生活三大主題。

高雄市教育局副局長吳文靜與佛陀紀念館館長如常法師，主持今天的記者會。民權國小教師吳明洲編導行動劇，以生動活潑的話劇表演，傳達「環保與心保—千手千眼護地球」理念，宣導在地蔬果共減碳、綠色工藝最環保、哪叱鬧海學三好、迷你足球小而妙、綠色工藝最環保等亮點，響應全民綠生活，期盼大眾都能一起化作千手千眼觀世音菩薩，為守護地球而努力。

「書展是星雲大師遺願『平安幸福照五洲』的最佳寫照！」如常法師表示，國家圖書館推薦百家優質圖書，現場有「雲水書坊-行動圖書館大會師」、「大樹下故事屋」、兩場台北新劇團《哪吒鬧海》京劇演出，還有孩子最愛的千人茶禪。

吳文靜表示，市府與佛光山佛陀紀念館自2013年起合辦國際書展活動，已邁入第11年，透過政府與民間資源整合，擴大活動能見度與參與度，提升閱讀風氣並帶動南部地區閱讀風氣，讓高雄蛻變文化氣質的城市。感謝佛館捐贈好書給偏鄉學校，充實圖書資源豐富學子閱讀涵養。

吳文靜說，教育局積極推動學生閱讀教育，以國民中小學教育階段來說，參加教育部「閱讀磐石學校」及「閱讀推手個人獎項」，已有45所學校、52位教師獲獎。教育局也分別在國中及國小端建置「愛閱網」及「喜閱網」線上評量系統，截至今年10月，國小參與學生數已逾9萬5千人，通過闖關的書籍數超過346萬本。