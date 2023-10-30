屏東進入空汙季 環保局查獲109件違規…露天燃燒最多

屏東每年10月至隔年3月期間是空品不良季節，受東北季風挾帶境外汙染物及地形等影響，發生大氣擴散不佳，或午後光化作用造成空品惡化，環保局依空氣品質預報資訊於10月成立應變小組，近一個月已執行空品不良應變作業計18次，共查獲109件違規，依法加重處分。

縣長周春米表示，目前已進入秋冬空品不良季節，針對各汙染源加強查處，查獲違規者將依法嚴處，並呼籲民眾隨時注意空氣品質變化，當空品不佳時可暫時減少戶外活動，若需外出則請應配戴口罩做好自我防護，以降低空氣汙染的危害。

環保局表示，屏東位於全國最下風處，空汙影響更是明顯，依區域空品惡化防制措施、空品預測資料等，自10月起成立空氣汙染防制應變小組，目前已查獲48件露天燃燒違規，40件移動汙染源，包含機車、柴油車，砂石運輸車輛違規10件，另有7件營建工地違規、4件工廠固定源違規等，依「空氣汙染防制法」裁罰準則規定，針對空品不良季節的違規案件予以加重處分。