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金門復國墩增1打卡景點「嗆蟹」 民眾搶拍大喊「尚青」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮復國墩漁港最近多了一處嶄新的打卡景點「嗆蟹」，吸引不少民眾到此拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮復國墩漁港最近多了一處嶄新的打卡景點「嗆蟹」，吸引不少民眾到此拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮又多一處打卡景點！金湖鎮復國墩漁港最近多了一個嶄新的打卡景點「嗆蟹」，這個超大螃蟹鋼雕矗立於漁港上方，栩栩如生、看起來相當威武有霸氣，最近就吸引不少民眾到此拍照打卡，金湖鎮長陳文顧表示，這個以嗆蟹為主題的裝置藝術將為遊客帶來一個獨特的觀光體驗，歡迎大家來金湖鎮作客，拍「嗆蟹」也吃當地的特產嗆蟹。

陳文顧表示，此次裝置藝術打卡景點由金湖鎮公所與103年文化部傳統匠師泥塑剪黏認證原創者蔡鴻儀合作，以傳統嗆蟹為靈感創作而成，裝置場景栩栩如生，還原漁港的獨特景致，並以巨型嗆蟹雕塑為亮點。遊客可以在這裡拍攝獨特的照片，與身旁的蟹類雕塑互動，將這一特色景點分享給朋友和家人，相當有童趣。

據了解，這個巨型「嗆蟹」雕塑，是以三疣梭子蟹俗稱「金門市仔」為主角，主要原因是金湖鎮復國墩漁港(原名蚵殼墩）是金門縣最重要捕撈港，早期當地居民以捕魚維生，尤其金門市仔為大宗海產之一，由於盛產期捕獲大量螃蟹，為了方便保存捕撈的螃蟹，當地居民特別製作成美味可口「嗆蟹」販售，也成為當地最佳美食特產。

這座「嗆蟹」雕像總長約6.5M、蟹身長約3.4M，高約1.58M，採不鏽鋼骨架水泥雕塑，作者蔡鴻儀花了將近3個月的時間才做好，總經費據悉約130萬元，金湖鎮公所也呼籲民眾要多愛護景點，不要任意攀爬破壞。

陳文顧也特別感謝縣議員王秀玉、張雲量及陳泱瑚及溪湖里長黃建忠等人大力支持，才讓此裝置藝術能順利完成，歡迎遊客到場參觀拍照、打卡，也期待新景點能吸引更多遊客到復國墩遊玩，提振當地的觀光。

金湖鎮復國墩漁港最近多了一處嶄新的打卡景點「嗆蟹」，這個超大螃蟹鋼雕矗立於漁魚港上方，栩栩如生、看起來相當威武。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮復國墩漁港最近多了一處嶄新的打卡景點「嗆蟹」，這個超大螃蟹鋼雕矗立於漁魚港上方，栩栩如生、看起來相當威武。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮長陳文顧表示，金湖鎮復國墩漁港最近多了一處嶄新的打卡景點「嗆蟹」，希望能吸引遊客來遊玩，提振當地觀光。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮長陳文顧表示，金湖鎮復國墩漁港最近多了一處嶄新的打卡景點「嗆蟹」，希望能吸引遊客來遊玩，提振當地觀光。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮復國墩漁港最近多了一處嶄新的打卡景點「嗆蟹」，民眾到此拍照打卡，模仿螃蟹張牙舞爪，相當有趣。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮復國墩漁港最近多了一處嶄新的打卡景點「嗆蟹」，民眾到此拍照打卡，模仿螃蟹張牙舞爪，相當有趣。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮復國墩漁港最近多了一處嶄新的打卡景點「嗆蟹」，金湖鎮長陳文顧（右三）也帶著同仁到場擺拍。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮復國墩漁港最近多了一處嶄新的打卡景點「嗆蟹」，金湖鎮長陳文顧（右三）也帶著同仁到場擺拍。記者蔡家蓁／攝影

金門 裝置藝術 螃蟹

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