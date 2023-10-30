「以蚊剋蚊」全台首見！高雄將野放帶菌公蚊防治登革熱
高雄市今年本土登革熱病例已破千例，且造成兩人死亡，高雄市議員方信淵今質詢時，建議衛生局仿效國外「以蚊剋蚊」的生物防治病媒蚊做法，來控制登革熱疫情，衛生局長黃志中表示，已與高醫大合作有初步成果，這兩天將啟動野放蚊子試驗，以期達到「以蚊剋蚊」效果。
高市議會今進行警消衛環部門質詢，國民黨議員方信淵關心登革熱疫情，他指，高雄今年本土登士熱疫情，較去年嚴重，防疫人員雖然持續噴藥，但病例數仍持續增加，是否是蚊子對藥劑已有抗藥性，致使防疫效果打折扣，
黃志中表示，今年藥劑度與去年相同，據目前監測結果，並未發現有抗藥性問題，但會持續監控。
方信淵表示，與其持續噴藥，衛生局該思索其他防治方式，他聽說新加坡有採取「以蚊剋蚊」的防治法，培養帶菌的公蚊，再施放以野外，這類公蚊與母蚊結合後，其蟲卵不會孵化，不用噴藥，即有防治病媒蚊的效果。
黃志中表示，這二、三年該局與高雄醫學大學合作生物防治法，有初步成果，這兩天將會將帶有Walbachia的公蚊進行野放，以期達到「以蚊剋蚊」的效果，樂觀預期高雄市未來一年有足夠量能與技術做此類生物防治。黃志中解釋Walbachia是一種立克次體。
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