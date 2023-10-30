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高市演唱帶動商機14.4億 雙11活動一樣精彩

中央社／ 高雄30日電
英國搖滾天團「Coldplay」酷玩樂團接連兩天在世運主場館開唱。 路透
英國搖滾天團「Coldplay」酷玩樂團接連兩天在世運主場館開唱。 路透

高雄市今年以來已舉辦46場演唱會，觀光效益約14.4億元，帶動住房率逾7成。雙11光棍節活動一樣精彩，包括「星光一姊」梁文音、英國搖滾天團「Coldplay」酷玩樂團演出。

依高雄市觀光局數據，今年1月至10月中旬高雄已舉辦包括五月天、天后張惠妹、南韓天團「BLACKPINK」等46場演唱會、吸引約72萬人次。依交通部觀光局2021年國人旅遊狀況調查報告，國人每次平均旅遊支出約新台幣2000元，觀光效益約14.4億元，帶動高市旅宿住房率平均逾7成。

11月11日有英國搖滾天團「Coldplay」酷玩樂團接連兩天在世運主場館開唱；同日在駁二大義C10倉庫也有「星光一姊」梁文音演出。2場演唱會市區住房率近8成，對觀光產值有正面幫助。

觀光局長高閔琳表示，歡迎各地追星粉絲蒞臨高雄，觀光局彙整2場演唱會周邊美景及美食資訊，搭配中、西不同風貌音樂風格，滿足視覺、聽覺、味覺享受，與粉絲一起共度光棍節。

依觀光局資訊，世運主場館「Coldplay」酷玩樂團樂迷，可就近前往3月底啟用的左營鳳山縣舊城「見城之道」，沿大小龜山既有步道銜接至北門一覽蓮池潭風光；或至知名眷村景點「再見捌捌陸—台灣眷村文化園區」，更可入住建業新村的特色民宿，讓走訪遊客從不同角度認識舊時代的人事物。

參加駁二場次的梁文音樂迷，可就近前往高雄流行音樂中心」、駁二藝術特區、棧貳庫、大港橋、西子灣、壽山動物園，或「i-Ride KAOHSIUNG」5D飛行劇院，享受視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與移動等五感體驗。

配合這次演唱會，包括市區13家旅宿業者，以及8家觀光工廠推出各項優惠。另外，高雄有多家米其林指南入選餐廳，美食和推薦景點資訊，發掘高雄旅遊新魅力，可上高雄旅遊網(https://khh.travel/)查詢。

觀光局 演唱會 樂團 高雄市

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