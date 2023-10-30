建案損鄰受災戶反被告 高雄建管處：申請危老重建可加快審照

高雄前金區自強一路83巷一處大樓工地去年8月發生損鄰事故，造成周邊7住戶受災，其中未和解戶領取營造廠的損鄰提存今後，卻反被建商提告索討812萬餘元，還稱房子計算折舊後只值248萬，住戶重建路迢迢，還要面對司法訴訟，全家陷入無助，喊話市府幫忙。

高雄市工務局建管處指出，他們接獲住戶反映後，即盡力與營造廠協調，並勸誡「以和為貴、不要興訟」，但對方認為提告是在維護自身權利，行政機關實在也無從介入，能幫上的是，住戶要申請危老重建，建管處可以加快審照速度，並沒有置之不理或莫不關心。

建管處經查，全案演變至此，主要是建商止付住戶租金後，產生信任破裂，住戶才會打算自行重建，建管處為此開過兩次協調會，營造方也依規定提存費用，但沒想到住戶因提領款項再產生紛爭。

建管處表示，營造廠與住戶對此案各有主張，但他們是行政機關，非司法單位，「雙方訴訟，最終仍需回歸到司法仲裁」。

房產業表示，早年一家知名建商位於自強路的建案也發生大規模損鄰事件，受災戶的房子鑑估價格5到10萬不等，但住戶希望索償1、200萬，最後建商即針對最大兩戶提告「不當得利」，警示其他住戶，此次自強一路損鄰案的處理作法如出一轍，但就情理上來看，住戶無辜受災而提領提存費用，法官也不見得一定判輸。

自強一路坍塌的工地預計興建15樓高住宅，去年3月22日工地曾發生塌陷意外，經建商緊急搶救後復工，8月14日同一地點出現滲水滲砂，造成路面塌陷，自強一路、自強一路83巷共有7戶受災，建物傾斜結構受損，被判定為危樓拆除。