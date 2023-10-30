出走校園暢遊藝術 逾千師生逛高雄藝文場所

文化部與高雄市文化局攜手推動的「高雄市校園藝術to go體驗計畫」，其中的「視覺藝術」遊程已逾1360名師生參與，串連高美館、兒美館、內惟藝術中心、電影館VR體感劇院以及衛武營藝文中心。

計畫以表演藝術、視覺藝術與歷史文化等三大主題規劃一日藝文主題遊程，邀請高中職、國中小學生暢遊高雄豐富多元的藝文場館。

文化局新聞稿指出，遊程廣受學校歡迎、參與狀況相當踴躍。其中的「視覺藝術」遊程迄今參與師生逾1360人，實地接觸藝術展覽、創意手作以及VR電影等視聽饗宴後，不少參與學子直呼：好玩、豐富，下次還想參加。

高雄市立美術館代理館長林羿妏表示，在文化部「校外文化體驗計畫」支持下，視覺藝術遊程已迎接37間學校1360名師生參與。校外文化體驗是培養藝文人口的一環，對於偏鄉學校更為重要，讓藝術走入孩子生活，也讓生活充滿藝術。

旗尾國小李同學在聽完高美館特展「人類世－凝視．消逝中的地表」導覽後有感而發。他說，對作品「孤單大道格」印象深刻，因為這棵樹生長需要很長的時間，但砍掉只要5分鐘，「我們要珍惜大自然給我們的資源」。

衛武營獨具特色的建築外觀也讓參訪學生留下深刻印象，有大樹國小學生表示，印象最深刻的是在音樂廳看管風琴表演。領隊老師補充，自己是音樂老師，表演曲目如小白花、雨夜花等也都在課堂上有教過，從旁觀察同學回饋也是非常好的。

高美館說明，此次由高美館執行的「高雄市校園藝術to go體驗計畫」視覺藝術遊程預計於112學年度接待來自南部各縣市的師生共70車次、逾2000人次走出校園，在即將達成計畫目標之際，更重要的是期盼透過體驗校外美感教育，讓藝術的種子在每個孩子心中發芽。