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曝曬牛糞飄惡臭 畜牧場挨罰

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
牧場曝曬牛糞產生惡臭。圖／高雄市環保局提供
牧場曝曬牛糞產生惡臭。圖／高雄市環保局提供

高雄典寶溪上游樹德科技大學附近，近日屢遭陳情瀰漫惡臭，市環保局稽查員前天沿學校旁大排稽查，查獲燕巢區某畜牧場牛糞露天曝曬是惡臭來源，依違反廢棄物清理法裁處，另發現3畜牧業者有多項缺失，要求盡速改善；議員呼籲從市府除稽查，也要源頭管控養殖、牛頭數，才能解決問題。

環保局環境稽查科長王健州表示，前天派員巡查樹德科大周邊4家畜牧業者，查獲1家養牛場內大量牛糞露天曝曬，導致空氣中瀰漫惡臭，嚴重影響居民生活品質，已違反廢清法36條規定，可裁處6000至300萬元罰鍰。

市議員黃秋媖表示，燕巢周邊養牛畜殖場排汙、臭味較少，地方比較常反映養豬業汙水排放、異味問題，建議政府要從源頭管控，確認業者養殖頭數，及汙水排放是否符合標準、有無偷排。

黃秋媖說，畜殖業其實也很辛苦，養殖飼料漲、採購排汙設備花費也高，公部門除加強稽查，也應先輔導業者改善、補助排汙設備，畢竟大家都想吃台灣豬、台灣牛，有好的畜殖場，才能生產優質台灣肉品。

環保局表示，稽查員巡查其他3畜牧業者未發現排放廢水，但場內多項缺失，要求業者盡速改善。

議員 飼料

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