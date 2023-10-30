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高雄輕軌路網成圓後 改按里程計費

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導
高雄輕軌路網成圓，預定明年元旦起試營運。本報資料照片
高雄輕軌路網成圓，預定明年元旦起試營運。本報資料照片

高雄輕軌路網成圓，預定明年元旦起試營運，票價將從一次性收費改依里程計費，試營運期後基本票價20元，每2公里加5元，坐1圈22.1公里回原站為35元；為慶祝輕軌成圓，民眾即日起到11月5日可到高雄捷運工程局臉書留言，並標註好友，即有機會抽中iPhone15等獎品。

高雄輕軌自2013年興建，歷經10年終將完工，高捷局12月9日將辦理初勘，年底前取得交通部營運許可，明年元旦成圓路網營運。

高捷局長吳義隆表示，目前輕軌採一次性收費，以電子票證或乘車碼搭乘輕軌享優惠票價10元，輕軌成圓後還有一段試營運優惠價時期，之後就依里程計費。

吳義隆表示，輕軌未來收費將比照高捷依里程計費，基本票價20元，每隔2公里加5元，坐1圈35元，輕軌成圓初期營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘。

高捷局表示，為慶祝輕軌成圓，即日起至11月5日晚間11時59分，到高雄捷運工程局KMRT臉書留「輕軌成圓...」等26個字，並標註2名好友即可參加抽獎，大獎為iPhone15手機1名，還有蜜柑站長系列商品，將於11月8日公布得獎名單。

高雄輕軌 高捷 票價

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