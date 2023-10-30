明揚罹難追思 消防員爭勞動三權

消防員工作權益促進會、台灣人權促進會等團體，昨在高雄中央公園舉辦「別讓高屏的記憶，只剩下爆炸」活動，追思屏東明揚惡火罹難消防員，訴求「顧職安、要公安、組工會」，並指10年已有43名消防員殉職，消防員積極爭取修法組工會，希望落實勞動三權；市勞工局表示，工會法規定各級政府機關及公立學校公務員不得組織工會；消防局表示，為保障消防人員安全，已推動「智慧消防」、消防機器人救災等措施。

屏東明揚國際大火爆炸造成4名消防員、6名員工死亡及上百人受傷，2014年高雄731石化氣爆，也造成死傷逾百人重大公安事件，二起爆炸不幸成為高屏地區的集體記憶。

主辦單位昨為明揚大火罹難者默哀，參與者獻花在斑駁消防帽前，並寫卡片追思。

消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱表示，台灣消防員非常缺乏職業安全保障，不像勞工發生職安問題或雇主未做好職安，有職業安全衛生法保障，促進會才會提出「顧職安」要求。

陳彥凱說，這次明揚大火案很重要一點，是業者未在第一時間發揮防災應負責任，台灣企業工廠是否做好危險物存放及防災應變措施？10年已有43名消防員殉職，消防員積極爭取修法組工會，落實勞動三權。

市議員湯詠瑜表示，各種危險物品、毒性及關注化學物品資訊，分散在不同主管機關管理，然而化學物品從海關到工廠，並未準確掌握資訊及存量，且化學雲資訊並非最即時完整資訊，造成消防員救災時無法獲得最新資訊，研擬救災策略，增加救災危險。

湯詠瑜說，建議建立跨局處資訊整合平台，即時更新業者存放化學品資訊，要求業者落實更新安全資料表，並建請中央提高相關罰則。

高雄市消防局表示，已推動「智慧消防」，包括救急救難一站通，高科技廠房及工業區相關分隊，配置4台消防機器人，首創智慧聯網功能及大流量瞄子，代替救災人員執行危險救災任務，也可藉由遠端遙控、偵測影像及數據，傳送指揮官決策。