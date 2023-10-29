影／別讓高屏記憶只剩爆炸 消防團體爭取職安公安、組工會

消防員工作權益促進會、台灣人權促進會等團體今天在高雄中央公園舉辦「別讓高屏的記憶，只剩下爆炸」活動，追思屏東明揚惡火罹難的消防員，訴求「顧職安、要公安、組工會」。消防員工作權益促進會祕書長陳彥凱表示，10年間已有43名消防人員殉職，消防人員積極爭取修法組工會，希望落實勞動三權。

9月明揚國際屏東廠大火爆炸造成4名消防員、6名員工死亡及上百人受傷；2014年高雄發生731石化氣爆，同樣也是死傷超過百人的重大公安事件，兩起爆炸事件也不幸成為高屏地區的集體記憶。今天在活動現場，先為明揚大火罹難者默哀，民眾將花獻在一頂斑駁的消防帽前，並寫上追思小卡。TIFA台灣國際家庭互助協會、桃園市產業總工會及地球公民基金會等組織，也聲援這項訴求。

陳彥凱說，消防人員作為台灣的公務員，其實是非常缺乏職業安全保障，不像勞工發生職安問題、或雇主沒有做好職安時，都有職業安全衛生法的保障，所以才會提出「顧職安」的要求；至於「要公安」，在這次明揚大火殉職案中，很重要的一點是業者未在第一時間發揮防災應負的責任，台灣有非常多的企業、工廠，但究竟有沒有做好危險物存放及防災應變措施？這些公安成本應該由企業和政府來承擔。

「這10年間，已經有43名消防人員殉職了」陳彥凱說，政府把消防人員歸為公務員，消防人員積極爭取修法組工會，希望落實勞動三權。

高雄立委第8選區參選人李明璇說，國旗覆蓋下的都是打火英烈，不要讓他們的名字只記在歷史當中，而是要刻在每個人的心板上，成為政府迫切改革的使命，不能只是在每次慘痛事件發生後，再提補足社會安全網。她支持消防人員籌組工會的權益。

高雄市勞工局表示，依據現行工會法第4條第4項規定，目前各級政府機關及公立學校公務人員尚不得組織工會。

高雄市議員湯詠瑜表示，各種危險物品、毒性及關注化學物品資訊分散在各個不同主管機關中管理，然而實際情況是，化學物品從海關到工廠，並未準確掌握資訊及存量，且化學雲的資訊並非最即時完整的資訊，如此將造成消防員救災時，難以即時拿到最新資訊來判斷救災策略，將大大增加消防員的危險。建議建立跨局處資訊整合平台，即時更新業者存放化學品資訊，解決查核專業人力缺口，要求業者落實更新安全資料表，並建請中央提高相關罰則。