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不畏逆境發光發亮 屏東家扶4名向上兒童的努力令人動容

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
國小六年級的莊嘉禎一肩扛起照顧6名年幼弟妹的重擔，成為支撐這個家的小樹，獲選屏東家扶中心向上兒童。圖／屏東家扶中心提供
國小六年級的莊嘉禎一肩扛起照顧6名年幼弟妹的重擔，成為支撐這個家的小樹，獲選屏東家扶中心向上兒童。圖／屏東家扶中心提供

屏東家扶中心長期關心弱勢孩童及家庭，今年從1200戶扶助家庭中選出4名向上兒童，肯定他們在生活及學習當中，不畏家庭困境，反而更努力積極向學。就讀國小六年級的莊嘉禎因家庭遭逢變故，一肩扛起照顧6名年幼弟妹的重擔，成為支撐這個家的小樹，努力長大，努力發光。

就讀國小六年級的莊嘉禎從小生長在樸實的農村，培養她質樸、純真與樂觀的個性，總是笑臉迎人，在課業上加倍努力，維持良好表現，卻在年幼時，家庭遭遇變故。

身為長女的莊嘉禎不畏艱苦，一手包辦家務及6名弟妹的生活起居，從掃地、拖地、洗碗、洗衣，甚至簡單的烹飪都難不倒她，還有泡牛奶、換尿布等，都充滿耐心的協助與陪伴弟妹，有如一棵小樹支持這個家。

也獲向上兒童的雙胞胎姊妹佩妤與易蓁剛升國一，來自單親家庭，母親受失婚、經濟困窘及疾病所苦，2姊妹深知母親持家辛苦，自動自發學習，由社工連結家扶線上數位家教資源教導2人英文、數學、生物等科目，同時也是母親最貼心的小幫手，閒暇時會協助做家庭代工維持家計，幫忙家務，一家3口共同面對困境。

國小六年級的廖尚豪與兄妹3人在父親過世後，由奶奶照顧至今，他體型嬌小，國小三年級就加入學校棒球隊，用心投入訓練、學習棒球規則、術語、專業等，時常跟著學校移地訓練及比賽，即使疲憊，回到家後，仍會與家人分享球隊大小事、幫奶奶做家事，照顧中風的爺爺及年幼的堂弟，從不輕易喊累，也不讓奶奶操心，相當體貼及自我要求，也獲向上兒童的肯定。

屏東家扶指出，將於11月19日在潮州國小舉辦歲末慈幼送暖園遊會活動，同時表揚這4名向上兒童。

剛升國一的佩妤和易蓁體恤母親的辛苦，陪母親做家庭代工。圖／屏東家扶中心提供
剛升國一的佩妤和易蓁體恤母親的辛苦，陪母親做家庭代工。圖／屏東家扶中心提供
國小六年級的廖尚豪加入學校棒球隊用心投入訓練，溫馨教弟弟作業。圖／屏東家扶中心提供
國小六年級的廖尚豪加入學校棒球隊用心投入訓練，溫馨教弟弟作業。圖／屏東家扶中心提供

奶奶 屏東 中風

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