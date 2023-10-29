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影／徵召落空！ 郭建盟：我本一心向明月 奈何明月照黃捷

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
郭建盟（左）表達全力支持黃捷選立委。記者吳慧芬／攝影
郭建盟（左）表達全力支持黃捷選立委。記者吳慧芬／攝影

民進黨立委趙天麟因婚外情退出高雄市第六選區立委選舉，民進黨將徵召高市議員黃捷參選，一度也有意爭取徵召的在地議員郭建盟黃文益，今都出面表達全力支持黃捷，郭建盟並說，「我本一心向明月，奈何明月照黃捷」，會以大局為重，全力輔選黃捷。

賴清德高雄競選總部今舉行落成典禮，擔任主委的市長陳其邁帶領高雄提名的立委候選人們與即將徵召的黃捷一同出席，原本有意遞補趙天麟席次，爭取黨內徵召的高市議員郭建盟、黃文益也都出席，表達力挺民進黨、支持黃捷，展現大團結氣勢。

被問到從爭取徵召到而支持黃捷的心境？郭建盟表示，「我本一心向明月，奈何明月照黃捷，還好照得漂亮」。

郭建盟指，陳其邁告訴他，「就是這場（高雄市第六區立委）選戰，不只要這個選區要贏，最重要的是這個人選，要對民進黨總統大選有加乘效果，能讓立委過半，有催票作用，黃捷是他們討論過有此效益的最好人選。」

郭建盟說，陳其邁問他是否同意？「市長講的能說服我，因這場選戰對我來講，不是個人選區的勝利，是台灣民主守衛，黃捷後生之輩，在各方領域表現捷出，相信黃捷擔此重任，選區不熟，有我們這些議員長期經營幫忙，其他部分，相信黃捷會贏得更好成績。」

黃文益則指，自己身為民進黨員，也是在地議員，一定全力輔選黃捷，守住國會關鍵的一席。

在陳其邁居中協調下，郭建盟（左）表達全力支持黃捷選立委。記者吳慧芬／攝影
在陳其邁居中協調下，郭建盟（左）表達全力支持黃捷選立委。記者吳慧芬／攝影

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