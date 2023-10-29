萬聖狂歡夜 高雄身障者創意市集結合星空音樂會演出

高市勞工局今天在高雄愛河之心舉辦身心障礙創意市集，搭配萬聖節慶典，盛大舉行萬聖星空音樂會，讓現場民眾變裝同樂，並欣賞優美音樂。現場除了有36攤特色美食與文創攤位之外，更有萬聖節親子實境探險及故事姐姐講故事活動。更邀請市民朋友一起變裝同樂，共同欣賞星空音樂會。Cosplay熱舞秀、家電好禮抽獎、免費公益義剪及視障按摩等好康，都吸引民眾一起歡度熱鬧的萬聖假日。

現場的星光音樂會，受邀演奏的星空鋼琴手李尚軒是位過動型自閉症及中度智能障礙者，從小語言能力發展遲緩、思考表達都有嚴重障礙。但他從小就展現音樂的天份，在國內外許多音樂大賽中獲獎無數，此外還有伊甸輪椅的舞蹈藝術家、寶來國中原住民合唱團，以及高雄銅管五重奏等多位藝術工作者一起公益演出，用優美的旋律化成動人的天使音符，溫馨且撫慰人心，也讓大家對身障者有更多的認識。有鑑於近期南台灣登革熱疫情嚴峻，現場有火星生技樹飛雪公司特別於贊助200份防蚊液及100份舒緩膏，與勞工局一同照顧我們的孩子家庭及長輩，提醒大家注意自身的健康問題。