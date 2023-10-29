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高雄輕軌慶成圓 臉書複製貼上26字送iPhone15、蜜柑限量商品

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄輕軌C21A內惟藝術中心至 C21美術館路段被喻為「龍貓隧道」。圖／高捷公司提供
高雄輕軌C21A內惟藝術中心至 C21美術館路段被喻為「龍貓隧道」。圖／高捷公司提供

歷經十年的施工，高雄輕軌路網將成圓，於明年元旦起試營運，高捷呼籲民眾即日起到11月5日到臉書留言「輕軌成圓、邁步向前、鋼軌合龍、夢想實現，通車後一起到高雄團圓」這26個字，並@Tag兩位好友，即可機會抽中iPhone15、蜜柑站長系列商品。

高雄輕軌自2013年6月動工，上周已完成大順、河堤路口最後一段「鋼軌」焊接，成圓後新增新上國小、灣仔內、鼎山街、高雄高工、樹德家商與聖功醫院7個新站，明年元旦成圓新路網試營運。

高捷局表示，為慶祝輕軌成圓，提供高雄市民一個完整、友善及便利交通公共運輸路網，即日起至11月5日晚點11點59分，到高雄捷運工程局KMRT臉書

留言「輕軌成圓、邁步向前、鋼軌合龍、夢想實現，通車後一起到高雄團圓」，並@Tag兩位好友，即可參加抽獎。

獎品有iPhone15手機1名、高捷貓小姐X蜜柑野餐袋20名、蜜柑站長保溫杯20名、蜜柑站長絨毛玩偶-經典款50名、蜜柑站長運動毛巾50名，將於11月8日公佈得獎名單。

高雄輕軌成圓路線將於明年元旦起試營運。圖／本報系資料照片
高雄輕軌成圓路線將於明年元旦起試營運。圖／本報系資料照片

高雄輕軌 高捷 夢想

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